“Galibiyet Almış Gibi Seviniyorlar”
Bursaspor’un İngiliz oyuncusu John Bostock, Yeni Malatyaspor’un kendilerine karşı maç boyunca savunma yaptıklarını belirterek, “Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Takım olarak savaşmaya devam etmeleri gerektiğini ifade eden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama bir türlü gelmedi. Savaşmaya, çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Galibiyet yakında gelecektir. Böyle takımlara karşı oynadığınız zaman şanslar bulmak zor. Her şeyleri ile savunmaya çalışıyorlar. Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor” dedi.
Bursa, iha
çilin… zoruna gitmişti ama galibiyeti Malatya kaçırdı
kendisini ya barcelonada ya da realmadrid de zannediyor herhalde.9 maçtan beri 3 puan yüzü görmemiş helede ikinci yarı maçlarından ancak 2 puan toplayabilmiş zavallı bize çalım atıyor aklınca.
Geçen sene Trabzon’un inayetiyle haksız bir şekilde ligde kalmıştınız zaten John efendi. Bu sene kurtuluşunuz yok. En büyük düşme adayısınız canım benim. Bu sene sizi Trabzon da kurtaramayacak maalesef. Üzülüyorum sizin için
Zorunu gitmiş….
sn. john bostock SAHANIZDA İKİ PUAN KAYBETTİNİZ FARKINDASINIZ HERHALDE…EVET ÇALIŞMANIZA DEVAM EDİN…..