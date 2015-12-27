‘Galibiyet İstiyoruz’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da Kocaeli takımlarından Körfezspor ile oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Pazar gününden itibaren Körfezspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı takım günü çift antrenmanla geçirdi.

Öte yandan kulüp futbol şube sorumlusu Özcan Dündar, Körfezspor maçı hazırlıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Dündar, takımda iyi bir hava olduğunu ifade ederek, “İki hafta üt üste güzel galibiyetler aldık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Körfezspor maçının bizim adımıza kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Ancak bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Körfez deplasmanından 3 puanla dönerek, play off şansımızı artırmak istiyoruz” dedi.

Futbolcuların çok hırslı olduklarına dikkat çeken Dündar, “Futbolcularla iç içeyim. Ne kadar hırslı ve istekli olduklarını bizzat biliyorum. İnşallah bu Körfezspor maçına da yansıyacak ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağız” diye konuştu.