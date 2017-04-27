Galibiyet Rahatlatır, Mağlubiyet Sıkıntıya Sokar

TFF 1. Ligin 30’ncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, galibiyet için Malatya İnönü Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Lider Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçip avantajını korumak, Play-Off potasında bulunan Göztepe ise Malatya’dan puan ya da puanlarla ayrılıp zirveye yaklaşmak istiyor.

Ligin 30’ncu haftasında sonucu en merakla beklenen karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe Cumartesi günü 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarlarının da desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, avantajını korumak ve kalan haftalara daha rahat bir şekilde girmek istiyor. Ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken İzmir ekibi Göztepe ise liderden puan alarak, Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

İKİ EKİBİN 8’İNCİ RANDEVUSU

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’’ünü Göztepe, 1’ini Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım 2011-2012 sezonunda 2. Lig’de aynı grupta yer aldı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı. Ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma ise 0-0 berabere sonuçlandı.

2013-2014 sezonunda bir kez daha 2. Lig’de aynı grupta yer alan iki takımın Malatya’daki mücadelesi 3-2 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, İzmir’de oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bu kez geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Göztepe, ikinci yarıda İzmir’de oynanan karşılaşmadan da 3-1 üstün ayrıldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma 2-0 Göztepe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

LİDER 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve rakiplerine fark atan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 3 haftalık bölümde bir düşüş yaşadı.

Ligin 27’nci haftasında İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, 28’nci haftada sahasında Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu ve iki haftada 6 puan kaybetti. Geride kalan haftada Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala 54 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’a 5 puan fark attı.

Ligde geride kalan 3 haftalık bölümde kredisini tüketen Malatya ekibi, Göztepe’yi yenerek, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

GÖZTEPE DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor’u 3-2 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, deplasmanda 5 haftadır galibiyeti unuttu. Sarı kırmızılılar, ligde son 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Şanlıurfaspor deplasmanından 2-2’lik sonuçla ayrılan Göztepe, daha sonra Elazığspor, Eskişehirspor, Boluspor ve Bandırmaspor deplasmanlarından mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe’de golcü futbolcuların çokluğu, zorlu maç öncesi iki takımın kozu olarak ön plana çıkıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da son haftaların suskun golcüsü Dialiba’nın 12, Giresunspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Eren Tozlu’nun 9, Pereira’nın ise 6 golü bulunuyor.

Göztepe’nin en büyük gol silahı Adis Jahovic’in 18, bir dönem Evkur Yeni Malatyaspor’un da formasını giyen Umut Nayir’in 9 ve Halil Akbunar’ın 6 golü bulunuyor.

Ligde son puan durumu şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi