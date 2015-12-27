‘Galibiyetle Kapatmak İstiyoruz’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da Ankara takımlarından Beypazarı Şekerspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan takımın genç defans oyuncusu Samet Yeniceli, Beypazarı Şekerspor maçını kazanarak, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi. Yeniceli, Gebzespor maçında alınan beraberliğin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Gebzespor maçında beraberlik ya da mağlubiyet düşünmüyorduk. Galibiyet için sahaya çıktık. Her maça çıktığımız ciddiyetle sahaya çıktık ve galip gelmek istiyorduk. Bu anlamda mücadele gösterdik. Fakat özellikle oyunun ilk kısmında istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Rakip bize göre daha istekliydi. İlk 10 dakika da yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, maç farka da gidebilirdi. İlk yarıda açıkçası kötüydük. İkinci yarıda biraz toparlandık. Ama golü de geç bulduk. Daha sonrada pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. O maçtan beraberlikle ayrıldığımız için çok üzgünüz. Çıkışımızı sürdürmek için maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Ama olmadı” dedi.

Beypazarı Şekerspor maçını kazanarak, devreye iyi girmek istediklerini belirten genç defans oyuncusu, “Hafta sonu sahamızda Beypazarı Şekerspor ile karşılaşacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanarak, devre arasına mutlu girmek istiyoruz. Bu maçın çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağız” diye konuştu.

Yeniceli, yapılacak transferin futbolcular üzerinde baskı oluşturmadığını kaydederek, “Sonuçta transfer yapılacaksa bu açıkça ortadadır. Her futbolcu sahada mücadele etmek isteyecektir. Hiçbir futbolcu saha dışında ya da yedek kulübesinde kalmak istemez. Transferlerinde takıma fayda sağlayacağını düşünüyorum. Rekabet ortamı ne kadar fazla olursa, bu takıma o kadar fayda sağlar. İkinci yarıda transfer yapılırsa, rekabet ortamıyla birlikte daha güzel işler olacaktır” ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Cem Çetin ise, Gebzespor maçını unuttuklarını ve Beypazarı Şekerspor maçını kazanmak istediklerini ifade ederek, “Gebzespor karşısında şansız bir beraberlik aldık. Birçok pozisyona girdik ama bu pozisyonlardan yararlanamadık. O maç geride kaldı. Vedat hocamızda bizimle yaptığımız toplantıda “Gebzespor maçını unutalım” dedi. Beypazarı Şekerspor maçını kazanıp, devre arası kampını da iyi geçirerek, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çetin, sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle, sezona iyi hazırlanamadığını kaydederek, “Sezon başında iyi hazırlanamadım. Kendimi toparlamamda zor oldu. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. Ama bundan sonra daha iyi olacak. Devre arasını çok iyi değerlendirip, ikinci yarıya daha kuvvetli başlayacağız. Daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Gökhan Çalışal da, takımda morallerin iyi olduğunu belirterek, “Gebzespor karşılaşmaları gruptaki takımlar için piyango puan olarak düşünülüyor. Biz de bu maçı kazansaydık, sahamızda yenildiğimiz bir karşılaşmayı telafi etmiş olacaktık ama olmadı. Aslında maça da iyi başlamadık. Çok pozisyonlarımız var ama galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Önümüzde Beypazarı Şekerspor maçı var. Bu maçla birlikte ilk yarıda sona erecek. Bu maçı galip bitirmek istiyoruz. 20 güne yakın bir devre arası kamp dönemi geçireceğiz. Kampta iyi hazırlanıp, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. şuanda sezon başındaki beklentilerin bir hayli uzağındayız. İkinci yarıda yarışçı bir takım olup, yarışın içinde olmak istiyoruz” diye konuştu.

Sezon başında transferlerin parça parça yapıldığına dikkat çeken Çalışal, “Sezon başı kampında futbolcu arkadaşlarımızla birlikte çalışma yapamadık. Buraya gelen futbolcularda ilk defa birbirlerini tanıyor. Uyum süreci kısa sürede kolay bir şekilde olmuyor. Devre arası kampında bunu halletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.