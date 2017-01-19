“Galibiyetlerin Devamı Gelecek”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un devre arasında BAL Ligi 3. Grup takımlarından Sarıkamış Belediyespor’dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Özgür Dükme, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takımı kazandırmak istediklerini söyledi.

Yeşiltepe Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Dükme, ligin ilk yarısında Sarıkamış Belediyespor’un formasını giydiğini anımsatarak, devre arası kamp çalışmalarında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a katıldığını ifade etti.

Dükme, Sarıkamış Belediyespor’da iyi bir sezon geçirdiğini kaydederek, “Aynı performansı burada da geçireceğimi düşünüyorum. Sarıkamış Belediyespor’da bıraktığım performansı burada devam ettirmek istiyorum” dedi.

“GALİBİYETLERİN DEVAMI GELECEK”

Takımda iyi bir ortam olduğunu ifade eden genç oyuncu, şunları söyledi: “Burada ne kadar iyi bir ortam olduğunu Antalya kampında en iyi şekilde gördüm. Arkadaşlık üst seviyede, takımda her şey profesyonel olarak yürütülüyor. Malatya’nın bir tane profesyonel takımının olduğunu öğrendim, inşallah ikinci bir profesyonel takımı kazandıracağız. Arkadaşlarıma güveniyorum, hepsi çok iyi ve kaliteli futbolcular. Hepsi profesyonel düşünüyor. İnşallah bende elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

Dükme, BAL Ligi 2. Grubu hiç takip etmediğini belirterek, şunları söyledi: “Doğu Grubu güce dayalı bir grup. Ama bu grup çok sert, koşan ve mücadele eden takımlar var. İlk maçımızı 62 Pertek Spor ile oynadık. Rakibi deplasmanda 5-4 yendik ama bayağı zorlandık. Saha çok ufaktı. Uygun bir saha değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve zorlu mücadeleden galip ayrılmasını bildik. İnşallah bunun devamı da gelecektir.”

“TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞIM”

Genç oyuncu, kendi performansıyla ilgili olarak, “Devre arası kamp çalışmalarında takıma katıldım. Şuanda yüzde yüz değilim. Ama yüzde yüz olmaya çalışıyorum. Hocalarımın katkısıyla çalışmalarımı yoğun tempoda sürdürüyorum. Şuanda yüzde 50-60 seviyedeyim. İnşallah yüzde yüzü yakalayıp, iyi bir performans sergileyeceğim. En kısa sürede istediğimi seviyeye ulaşıp, takıma büyük katkılar sağlamak istiyorum. Takımımız şampiyonluk yarışının içerisinde yer alıyor. Bende bu hedef doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi