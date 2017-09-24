Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, mücadelelerine devam edip, istedikleri sonucu alarak, takımı güzel yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 4-2 yendikleri karşılaşma sonrası açıklamada bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, “Bizim için çok zor bir haftaydı. Şansız mağlubiyetle ve puan kayıplarımız oldu. Bu mağlubiyet ve puan kayıplarını telafi etmek için Kardemir Karabükspor karşılaşması bizim için büyük bir önem taşıyordu. Buna göre de yoğun bir şekilde Kardemir Karabükspor maçına çalıştık. Maça güzel hazırlandık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kara, önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Belki iyi bir oyun olmadı ama iyi mücadele ettik. Kardemir Karabüksporlu futbolcu arkadaşlarımı da kutluyorum. Onlarda çok iyi mücadele etti. Bu zemine rağmen iki takım futbolcuları da gerçekten güzel bir mücadele ortaya koydu. Zemin topraktı. Buna rağmen iyi bir mücadele vardı. İki takım oyuncularına da teşekkür ediyorum. Biz, bu maç için bayağı iyi hazırlandık. Galip gelmemiz gerekiyordu. Çünkü zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Ligin alt sıralarında kalmak her zaman sıkıntılıdır. Bu 3 puanı Malatya camiasına armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza da armağan ediyoruz. İnşallah mücadelemize devam edip, üzerine koyarak, Malatyaspor’u güzel yerlere taşırız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi