Gamba
Hayatında hiç okyanus görmemiş fare Gamba, bu merakını gidermek için arkadaşı Mampuku’yla birlikte yola çıkar, ancak suya ulaşamadan kendilerini limanda, gemi fareleri arasında bulurlar. Burada tanıştıkları küçük Chuta, Hayaller Adası’ndan kaçmıştır. Adayı istila eden Noroi liderliğindeki gelincik çetesine karşı yardım istemektedir. Gamba cesaretle Chuta’ya yardım etmeyi kabul eder, diğer farelerin de onlara katılmasıyla maceralı bir yolculuk ve sonrasında gelecek zorlu bir mücadele de böylelikle başlamış olur.
Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017
Yapımı : 2015 – Japonya
Tür : Animasyon
Süre: 92 Dak.
Yönetmen : Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori
Oyuncular : –
Seslendirenler : Keiji Fujiwara , Yuuki Kaji , Shûichi Ikeda , Mansai Nomura , Masako Nozawa
Senaryo : Ryota Kosawa
Yapımcı : –
Diğer Adı : Air Bound
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