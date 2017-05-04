Hayatında hiç okyanus görmemiş fare Gamba, bu merakını gidermek için arkadaşı Mampuku’yla birlikte yola çıkar, ancak suya ulaşamadan kendilerini limanda, gemi fareleri arasında bulurlar. Burada tanıştıkları küçük Chuta, Hayaller Adası’ndan kaçmıştır. Adayı istila eden Noroi liderliğindeki gelincik çetesine karşı yardım istemektedir. Gamba cesaretle Chuta’ya yardım etmeyi kabul eder, diğer farelerin de onlara katılmasıyla maceralı bir yolculuk ve sonrasında gelecek zorlu bir mücadele de böylelikle başlamış olur.

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2015 – Japonya

Tür : Animasyon

Süre: 92 Dak.

Yönetmen : Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Oyuncular : –

Seslendirenler : Keiji Fujiwara , Yuuki Kaji , Shûichi Ikeda , Mansai Nomura , Masako Nozawa

Senaryo : Ryota Kosawa

Yapımcı : –

Diğer Adı : Air Bound

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