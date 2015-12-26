Atlas Okyanusunda 17nci yüzyılda batan bir gemiden çıkan 500 bin adet gümüş ve altın para için ülkeler arası ganimet savaşı çıktı

Amerikalı su altı araştırma firması Odyssey dünyanın en büyük hazinesini Atlantik Okyanusunda buldu. Gizli tutulan Siyah Kuğu adlı batık çıkarma operasyonu dün Amerikan Haber Ajansı Associated Press tarafından tüm dünyaya özel haber koduyla duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını açıklayan Odyssey firmasının başkanı Greg Stemm, dünyanın en büyük batık hazinesini gözler önüne serdi. Odyssey dalgıçlarının haftalar süren çalışma sonrasında adı halen sır gibi saklı tutulan ve İngiltere açıklarında batan 400 yıllık gemiden tam 17 ton ağırlığında, 500 bin adet gümüş ve altın paralar çıkardıkları belirlendi. Geminin uluslararası sularda batmış olması nedeniyle tüm ganimetin firma tarafından sahipleneceği açıklandı. Batıktan çıkan altın ve gümüşün toplam değerinin ise 500 milyon doları aşacağı belirtildi.

İngiltere dava açıyor

Geminin 17nci yüzyılda battığı ve altınların Amerikadaki kolonilere gönderilmek üzere yüklendiği açıklandı. Şirket, batık hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğini duyurdu.

İngiliz yetkililer ise adı açıklanmayan geminin aslında Manş Denizinde battığında ve İngiltere bayrağı taşıdığını öne sürerek, Çıkan altınlar İngiliz hükümetine aittir. Pay almak için dava açacağız dedi. Portekiz ve İspanya da batık konusunda araştırma yapacaklarını ve gerekirse hak iddiası için dava açacaklarını duyurdu.

Şimdiye kadar sualtındaki bir batıktan çıkarılan en büyük hazine 1622 yılında bayan Nuesta Senora de Atocha adlı İspanyol gemisinden çıkmış ve 1985de bulunan gemiden çıkan ganimetin 400 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Odyssey firması geçtiğimiz Ocak ayında Cebelitarık Körfezinde bulunan ve tarihin en değerli batığı olarak nitelendirilen HMS Sussex gemisini çıkarmak için de İspanyol ve İngiliz hükümetlerinden izin almıştı. Bu gemide de 500 milyon doların üzerinde değere sahip batık olduğu zannediliyor. 2005 ve 2006 yılında zarar açıklayan Odysseyin hisselerinin bu hazinenin ardından borsada tavan yaptı.