Gar’da Tren Kazası: 8 Yaralı

Elazığ’da yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Elazığ Merkeze bağlı Yolçatı tren istasyonunda giriş işaretleri ve sinyalleri kapalıyken, Adana’dan gelen 61502 sefer sayılı yolcu treni, istasyonda bekleyen 53002 sefer sayılı yük trenine çarptı. Kazada 2 tren personelli olmak üzre toplam 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Elazığ’daki, hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Elazığ Sivil savunma ekipleri ve Elazığ Belediyesi ve 112 Ambulansları olay yerine gelerek kazazedelere yardımcı oldu. Sivil savunma ekipleri, kazada birbirine giren trenleri ayırmak için uzun süre çaba gösteri.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular, önce bir ses geldiğini daha sonra da camların kırıldığını ve çok sayıda yaralananların olduğunu belirtiler.

Malatya TCDD’den gelen görevliler ile jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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