Gaybubet Evleri Operasyonunda 6 Tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaybubet evlerine yönelik soruşturma da Malatya ve Tunceli illerindeki örgütün Emniyet Mahrem imamlarının il sorumluları olan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki Gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda Malatya, Ankara, Elazığ, Kahramanmaraş ve Tunceli illerindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 9 firari şüpheli ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2’sinin Malatya ve Tunceli illerindeki FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarının il sorumluları olduğu tespiti yapılmıştı.

Soruşturmada 1’i Malatya’da FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarının il sorumlusu olmakla suçlanan şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, 2 bayanda küçük yaşta çocukları bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli’de FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarının il sorumlusu olmakla suçlanan şüpheli ise Tunceli iline gönderildi.

Bu arada, Gaybubet evleri operasyonunda şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 Dolar, 4 bin 960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com