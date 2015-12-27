Gaz Kaçağı Korkuttu

Malatya’da bir apartmanda meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Varol Mahallesi 3. Sokak’ta bulunan bir apartmanın doğalgaz boru sisteminden sesler yükselmeye başladı. Apartman sakinleri tarafından fark edilen sesler nedeniyle apartman tamamen boşaltıldı. Olay daha sonra itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağı olabileceği ihtimaliyle doğalgaz onarım ve bakım ekiplerini çağırdı.

Apartmanın doğalgazını kestikten sonra incelemede bulunan ekipler, kısa sürede sorunu giderdi.

Olası bir tehlikeye karşı TEDAŞ görevlileri mahallenin elektriğini keserken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.