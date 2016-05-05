Gazeteci Hazar’ın Babası Vefat Etti
Gazeteci Güler Hazar’ın babası Seydo Hazar (88) vefat etti.
Yeni Malatya Gazetesi Muhabiri Güler Hazar’ın, uzun süredir tedavi gören babası Seydo Hazar’ın bu sabaha karşı tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
4 çocuk babası olan Seydo Hazar’ın cenazesi, Akçadağ İlçesi’nin Bayramuşağı Mahallesi’nde (Köyü) toprağa verildi.
TAZİYE ADRESİ: Paşaköşkü Mahallesi, Hüseyin Doğan Dede Sokak (Melekoğulları Düğün Salonu Yanı) MALATYA
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