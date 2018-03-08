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Malatya Haber -

Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti

Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti
  • 08.03.2018
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Malatya’nın tanınmış simalarından Gazeteci- Yazar Şerafettin Özhan vefat etti.

1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak çalışan, MHP’de siyaset yapan, il ve ilçe yönetimlerinde görev almış olan Şerafettin Özhan vefat etti. Özhan’ın Perşembe günü öğleden sonra Kernek Mahallesi Bolluk Sokak’taki evinden yürüyüşe çıktığı, evin yakınında baygınlık geçirerek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu yaşamını yitirdiği haber alındı.

65 yaşında vefat eden 2 çocuk babası Şerafettin Özhan’ın cenazesinin Şehir Mezarlığı Camii’nde 9 Mart Cuma günü Cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Taziye yerinin; Kernek Mahallesi 2. Bolluk Sokağı’nda olduğu bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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