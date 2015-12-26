Gazeteciden Eğitime Destek Sergisi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya muhabiri Nihat Abacı, “91 Bin Dev Öğrenci Okul Yaptırma” kampanyasına katkı için fotoğraf sergisi açtı. Sergide yeralan 50 fotoğrafın satışıyla elde edilecek gelir, bu kampanya hesabına yatırılacak.

Malatya Valiliği tarafından başlatılan “91 Bin Dev Öğrenci Okul Yaptırma” kampanyası kapsamında düzenlenen “Malatya Manzaraları” konulu fotoğraf sergisi, Belediye Konferans Salonu’nda açıldı.

Gökkuşağı Fotoğrafçılık’ın sponsorluğunu yaptığı ve 50 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına Vali Halil İbrahim Daşöz, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Orhan Savaş, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Birol, Müftü Bekir Gerek, Defterdar Fikret Ünal, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bulut, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatyaspor Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, AKP İl Başkanı İhsan Koca, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ile birlikte çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Açılışta konuşan İHA muhabiri Nihat Abacı, “Yapılacak okulda bizim de birkaç tuğlamız olacaksa kendimizi mutlu sayarız” dedi.

Vali Halil İbrahim Daşöz ise, gazeteci Nihat Abacı’nın kampanyaya örnek bir destek verdiğini belirterek, “Projenin Malatya’ya renk katacağını belirtmiştik. Bunun en güzel örneklerinden birisini görüyoruz. Bizlere yaşatılan bu güzellik için teşekkür ediyorum. Bu sergini örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın ise serginin örnek bir hareket olduğunu dile getirerek Abacı’yı kutladı. Davetliler sergiyi gezerek resimleri inceledi. Vali Daşöz ve davetliler resimlerden satın alarak kampanyaya destek verdi.

Sergiden elde edilecek gelir Malatya Valiliği’nin kampanya için açtığı hesaba yatırılacak.

Sergi 1 gün süreyle açık kalacak.