“Gazeteciler İçin Yazacağız”

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclise gelerek kaydını yaptırdı, işten çıkartılan ve sansür uygulanan gazetecileri gündeme taşıyarak, bu konu ile ilgili bir kitap yazacaklarını söyledi.

Meclis kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap veren CHP milletvekilleri Özgür Özel, Muharrem Işık, Nurettin Demir ve kendisinin yazdığı “Kalemi Kırılan Gazeteciler“ isimli kitapları gazetecilere dağıtan Veli Ağbaba, “Geçen dönemde yazdığımız bir kitap. Bunun yazarı biz değiliz, AKP idi. Bu kitabı yenilemek gerekiyor. Eskiden gazeteciler birer birer işten atılıyordu, şimdi grup grup işten çıkarılıyor. Bazı muhalif yayın organlarının uydudan çıkarıldığını görüyoruz. Son dönem işten çıkartılan gazeteciler için bir kitap yazacağız. G-20’de muhalif gazetecilere sansür uygulanmasını kınıyoruz” dedi.

Parlamentoda aktif bir çalışma yürüteceklerini açıklayan ve el değmedik hiçbir konu bırakmayacaklarının altını çizen Özgür Özel, “Bu kitabın bir yenisinin yazılmamasını ümit ederiz ama bu iktidara bağlı. Maalesef bir sonraki kitabın ilk sayfasını yazdılar. Eskiden kalemi kırık gazetecileri yazıyorduk, şimdi kemiği kırık gazeteciler var” diye konuştu.

Özel, “G-20 zirvesinde Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği ve Başbakan Davutoğlu’nun çok fazla görünmediği” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Başbakan iken Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı iken yine Recep Tayyip Erdoğan, görevi bitse yine Recep Tayyip Erdoğan mı temsil edecek Türkiye’yi. Bir kaplumbağa gibi sırtındaki Başbakanlık Konutu olarak yapılan evi Cumhurbaşkanlığına tahsis edip, sırtında sarayı ile birlikte Beştepe’ye çıkan Cumhurbaşkanı, şimdi görülüyor ki, temsiliyet noktasında da sırtında bir kaplumbağa gibi bütün yetkilerini taşıyarak gidiyor.”