‘Gazi Bir Kahramandır..’

Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlimizdeki ilk etkinlik sabah Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Vali Halil İbrahim Daşöz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf İzzettin Cengiz ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemir, anıta çelenk sundular.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Kılıç,Vali Yardımcıları Bayram Öz, Orhan Çiftçi ve İnci Sezer Becel, 2.Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Kurmay Albay Lami Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile CHP İl Başkanı Hacı Demirhan, MHP İl Başkanı Ömer Ekici’nin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı anıt önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından günün anlamını içeren konuşmayı Atatürk İlköğretim okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hatem Denktaş yaptı ve ” Askerliğe büyük önem veren Türk Ulusu, şanlı tarihi boyunca vatan, millet, bayrak, bağımsızlık ve namus gibi kutsal değerler için savaşmıştır. Bu değerleri her şeyden üstün tutan Türk evladı şehitlik ve gazilik gibi en yüce rütbelere ulaşacağının bilinciyle anasına, eşine, nişanlısına, çocuklarına, kısacası tüm sevdiklerine veda ederek cepheye koşmuştur.

Bugün Kurtuluş Savaşımızın çok önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Zaferinden sonra TBMM’nin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanını verdiği günün yıldönümüdür. Bu önemli günü en iyi şekilde değerlendirmek gazilerimize hak ettikleri onuru vermek, onlara en iyi yaşam koşullarını sağlamak hepimizin en başta gelen görevi olmalıdır.

Dün olduğu gibi bu günde vatanımızı parçalamak, ulusumuzu bölmek, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi yıkmak isteyen dış güçler ve onların uşaklığını yapan içimizdeki hainler hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba harcamaktadırlar. Eskiden emperyalizm ele geçirmek istediği ülkeyi silahlı güçleriyle işgal ederek sömürürdü. Günümüzde ise zaman zaman aynı yöntemi kullansa da çoğunlukla o ülkeyi ekonomik, siyasi ve kültürel yönden kıskaca alarak kendine bağımlı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu hain oyun ne yazık ki ülkemiz için de oynanmaktadır. Böylece ülkemizi parçalayıp, ulusumuzu bölmeyi ve Cumhuriyetimizi yıkmayı amaçlamaktadırlar. Teknolojideki ve iletişimdeki dev gelişmelerden yararlanarak Türk ulusunu kültürel yönden yıpratarak, değerlerinden uzaklaştırmaya ve kafalarda karışıklık yaratmaya çalışmaktadırlar. Anzaklar Çanakkale’de İngilizlere nasıl uşaklık ettilerse Türk Ulusu’nu da emperyalizme hizmet eder hale getirmeyi planlamaktadırlar.

Türk Ulusu olarak emperyalizmin geçmişteki oyunlarını nasıl bozduysak bugün de benzer oyunları bozacak birikime ve güce sahibiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu tehlikeleri anlatmak, Mehmet Akif in ‘Tek dişi kalmış canavar’ dediği emperyalizmi tanıtmak başta biz öğretmenler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın görevi olmalıdır.” dedi.

HEM’DEKİ TÖREN

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi’nde de tören düzenlendi. Buradaki törende bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi’nden öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Orhan Yazıcı “Türklerde gaza anlayışı ve gazilik” konusunu anlattı. Yrd. Doç. Dr. Yazıcı, “Tıpkı Selçuklu devletini kurucusu Selçuk bey gibi, Osmanlı devletini kurucusu Osman bey gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal de, Gazi unvanını alarak bu geleneği devam ettirmiştir. Mustafa Kemal’in gazi unvanını çok sevdiğini ve bütün imzalarında kullandığını biliyoruz. Onun bu unvanı kullanırken anlatmak istediği, kendi kahramanlığının yanında İstiklal Savaşı’nda can veren, kan veren yiğitlerden farkının olmadığını göstermektir. Ordusu Gazi Ordusudur. Kumandanları, erleri gazidir. Kendisi gazilerin komutanıdır, lideridir. Bugün dış mihraklı bölücü terör ile büyük bir mücadeleye girişen Türk milleti ve onun şanlı ordusu tarihinden aldığı ruhla bağımsızlığını ve birliğini korumaktadır” şeklinde konuştu.

Yazıcı konuşmasında daha sonra şunları belirtti:

” Bugün dış mihraklı bölücü terörle büyük bir mücadeleye girişen Türk Milleti ve onun şanlı ordusu tarihinden aldığı ruh ile bağımsızlık ve birliğini korumaktadır. Bu mücadelede analar tıpkı düğüne gider gibi davullarla zurnalarla oğullarını askere göndermekle kınalı koçlarını Çanakkale’ye, Yemen’e, Kafkasya’ya gönderen analardan farklı olmadıklarını çocuklarının şehit ve gazi olmasından imtina etmeyeceklerini göstermektedirler. Onların bu ulvi değerlerinin kaynağı elbette ki Türk Milletinin geleneğinde ve tarihi ruhunda saklıdır. Gaziler Günü dolayısıyla bütün şehitlerimize yüce Tanrı’dan rahmet, gazilerimize ve ailelerine yüksek moral ve huzur dolu bir yaşam diliyorum”

Törende daha sonra konuşan 2.Ordu Komutanlığı’ndan Topçu Kurmay Albay Erdal Dodurga’da ” Türk Milleti uygarlık tarihin en eski topluluklarından biridir. Sahip olduğu köklü devlet geleneği ve şanlı geçmişi ile Dünya tarihinin derinliklerinde silinmez izler bırakmıştır. Kalemiyle ve silahıyla çeşitli dönemlerde Dünya tarihi ve coğrafyasına şekil vermiştir. Türk Milletinin dünyaya verdiği bu şekil günümüzde ana hatlarıyla hale mevcuttur.” dedi.

“Türk Harp tarihi, Dünya Harp tarihine yön veren örnek teşkil eden zaferlerle doludur” diyen Kurmay Albay Dodurga konuşmasında daha sonra şunları söyledi:.

“1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi, 1915 Çanakkale Muharebeleri, 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 1952 Kore Muharebeleri, 1974 Kıbrıs Barış harekatı ve günümüzde iç güvenlik harekatı bu örneklerden birkaçıdır. Bu parlak zaferleri Türk tarihine kazandıran Türk Askerinin kahramanlığıdır. Bu kahramanlığın altında yatan maneviyatta Mehmetçiğin ya şahit, ya da gazi mertebesine ulaşmak için birbiriyle yarışması, korkusuzca ileriye atılmasıdır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk Kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazi bir kahramandır. Cumhuriyetimizin en büyük gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan canlı temsilcisidir. Asidir, vakarlıdır, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibidir. Canını ve gençliğini devleti için feda etmek üzere muharebe meydanına karşılıksız süren Gazi daima devletin emrindedir. Gazilik Türklerin milli bir hasletidir. Bu haslet sadece askere, harbe giden Mehmetçiğe özgü değildir. Mehmet’in, annesi, babası, yavuklusu, yeni evlendiği eşi, çocuğu da bu haslete sahiptir.”

Kurmay Albay Dodurga törene katılan gazilere de seslenerek şunları ifade etti:

“Kahraman Gazilerimiz; Türkiye Cumhuriyetinin bekaası, Türk Milletinin refahı için sizden görev beklendiğinde gözünüzü kırpmadan vazifeye atıldınız. Aç kaldınız, susuz kaldınız, uykusuz kaldınız , yaralandınız, ama asla vatan yolunda savaşmaktan geri kalmadınız. Vatanın yüce menfaatlerini her şeyin üzerinde tutunuz. Bu vatan, bu millet size minnettardır. Siz savaşırken, bizim canımız, malımız, namusumuz, vatanımız size emanet idi. Şimdi de siz bize emanetsiniz. Onursuz yaşamaktansa canınızı ortaya koyarak bize onurlu bir yaşam ve pırıl pırıl bir gelecek sağladınız. Şimdi de sizlere sahip çıkmak bizim için bir onurdur. Zaman akıp geçmekte, değişim de akıp geçen zaman ile adeta yarışmaktadır. Her şey değişmekte ve gelişmekte, dün vazgeçilmeyen değerler, hızla yerini yenisine terk etmektedir. Geçmiş yüzyıldaki sıcak harplerin yerini günümüzde daha çok bilgi harpleri, ekonomik harpler, teknolojik harpler ve psikolojik harpler almıştır. Türk Milleti geçmişin harp meydanlarındaki cesaret ve kahramanlığını günümüzün bu yeni harp alanlarında da gösterecektir. Çünkü ulu önder Atatürk’ün 10.Yıl Nutku’nda belirttiği gibi ‘Türk Milleti Çalışkandır, Türk Milleti Zeki’dir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk Milleti’nin yürümekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir. Günümüzde Türk milletinin vereceği en büyük harplerden biri de kafasının içindeki fikir harbidir. Bu öyle bir harptir ki. Türk’ün kendisi kafasında çarpışan iki karşıt fikrin karşılıklı iki tarafıdır. Bir tarafta kendisini Ortaçağ’a götürecek kadar derin ve karanlık fikir yapısı, diğer tarafta ise çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak kadar berrak ve pozitif düşünce anlayışıdır.Bu harbin silahı akıl, muhakeme ve bilgi olacaktır. Bu silahın ham maddesi eğitim olacaktır. Bu silahın sermayesi bilinçli Türk genci olacaktır. Türk Milleti bu harbi kazanacak, çok silaha sahip olabilmek için aklını kullanacak ve eğitime dört elle sarılacaktır. Geçmişin sıcak harplerinden sağ dönen siz kahraman gazilerimize minnettar ve hizmetkar olacağız. Sonsuza kadar yaşayacak olan Türk Milleti gelecekte bilgi harplerinin, ekonomik harplerin, teknolojik harplerin gazilerine minnettar ve hizmetkar olacaktır. Bu duygu düşüncelerle siz gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününüzü kutlar, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunarım”

HABER-FOTO: Selahattin GÖKATALAY