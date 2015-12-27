Gazilere Çanakkale Gezisi

Malatya’daki bir grup gazi, Çanakkale gezisine gitti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemir, hareket öncesinde yaptığı açıklamada, “Sayın Valimizin, 2. Ordu Komutanımızın ve Belediye Başkanımızın katkılarıyla ilk defa 40 gazimiz Çanakkale Kültür Gezisine katılacaktırlar. Bu gezide, vatan toprağının her karışında ölümü hiçe sayarak, kanlarını akıtan, canlarını veren ve dünya tarihinde eşine rastlanmayan, Çanakkale Şavaşlarını tarihe altın harflerle yazdıran atalarımızı, kahramanlarımızı ziyaret edeceğiz. Cennet kadar güzel yurdumuzun, istiklali, Türklük için ölenleri ziyaret edip, Malatyalı Gaziler olarak, Malatya halkı adına dualar edeceğiz. Bu gezi imkanını bizlere sağlayan yetkililerimize, Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak teşekkür eder, gazilerimiz adına şükranlarımızı sunarız” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi üyesi 40 gazi, Ankara, Konya, Gelibolu ve son durak olarak da Çanakkale’ye gitmek üzere Malatya’dan hareket etti.

Gezi kafilesi bir haftalık yolculuğun ardından Malatya’ya dönecek.