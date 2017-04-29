“Geç Geldiler!.” Don Zararı Karmaşası

Malatya’da Nisan ayı başında etkili olan soğuk hava, kayısıyı olumsuz etkiledi. Battalgazi ilçesi Meydancık Mahallesinde bulunan üreticiler, kayısılarına don vurduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Battalgazi ilçesine bağlı Meydancık Mahallesinde çiftçilik yapan Sami Toper isimli kayısı üreticisi, hasar tespiti için gelen sigorta eksperlerinin geç kaldığını ileri sürdü.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve bölge milletvekillerinden destek isteyen Toper, “Zirai don nedeniyle yaptığımız ihbarlara zamanında dönüş yapılmadı. Sigorta yetkilileri geç kaldılar. Bugün gelmiş ağaçtan kopardıkları çağlanın içerisini açıp bakıyor yanmamış diyorlar. Bugün yapılan tespit gerçek tespit değildir. Kayısının darbe görmesinin üzerinden 15-20 gün geçti. Yanan kayısılar ağaçların dibine döküldü. Bir ağaçtan ortalama 15 kasa ürün alabilirken, bu yıl 1 kasa dahi ürün alabilmemiz mümkün değil. Zararımız yüzde yüze yakındır. Bu olaya fizyolojik diyerek geçiştirerek ancak sigorta yetkilileri kendi kendilerini kandırırlar. Biz bu hadiseyi mahkemeye taşıyacağız ve hukuki çerçevede haklarımızı arayacağız. Çiftçiyi sahipsiz sanmasınlar, biz milletvekillerimize, bakanımıza sesimizi duyuracağız. Basınımız sağ olsun sesimizi duyurmak adına bize destek oluyor. Gerçekten mağdur durumdayız. Bu yılki sigorta eksperleri yerli eksperler değil. Yabancı memleketten gelen eksperlerin çoğu kayısıdan anlamıyor” dedi.

Büyük zarara uğradıklarını belirten kayısı üreticileri, Tarsim yetkililerin zarar için para ödenmeyeceğini söylediğini belirterek, bugüne kadar her yıl yaptırmalarına rağmen hiç sigortadan para da alamadıklarını ifade etti

Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan üreticiler, tarıma ve meyvecilikte dönüm başına teşvik verilmesini de istedi.

iha