Gece Görevinden İzinli!..

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın, 15 günlük Japonya seyahati nedeniyle yerine vekil olarak bıraktığı belediye meclisinin, aynı zamanda Özel İdare işçi kadrosunda “gece bekçisi” olan üyesi Alaattin Acun’un, “belediye başkanı dönünceye kadar”, bu görevinden izinli olduğu belirlendi.

Akın’ın, 27 Ağustos- 11 Eylül tarihleri arasındaki Japonya gezisi nedeniyle yerine vekil olarak bıraktığı Alaattin Acun, İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanan Köy Hizmetleri bünyesinde işçi olarak görev yapıyordu. Bir ara Beylerderesi’ndeki birimde, ambar ve pompa sorumlusu da olduğu belirtilen Acun’un, son olarak, meclis çalışmaları nedeniyle, İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nin Karakavak’taki biriminde “gece bekçisi” olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

Ortaokul mezunu olan Acun, Belediye Başkanlığı vekalet görevine, Akın’ın ayrılmasıyla birlikte 27 Ağustos’tan itibaren başlamıştı. Acun, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen 30 Ağustos törenlerinde de “Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı”ndan oluşan 3’lü protokolda, belediye başkanını temsil etmişti. Acun’un, 30 Ağustos’taki tören görüntüsüne karşın, 30 Ağustos’la ilgili olarak basın yayın organlarına iletilen kutlama mesajı ise, Japonya’da olan “Belediye Başkanı Cemal Akın”ın imzasını taşıyordu.

Belediye Başkanlığı vekaletini 15 gün süreyle üstlenen Acun’un, Özel İdare Genel Sekreterliği’ndeki asıl işinden, “Belediye Başkanı dönünceye kadar” izinli olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLAR: Acun (sağdaki), 30 Ağustos kutlamalarında.