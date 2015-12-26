”Gece Gündüz Çalışıyoruz..”

Malatyaspor Basın Sözcüsü Fahrettin Eserdi, kulüp idari binasında düzenlediği basın toplantısında kamp dönemi, özel maçlar ve gündeme oturan şike konusunda açıklamalar yaptı. Eserdi, TV8 kanalına konuşan TFF Denetleme Kurulu Başkanı Engin Berkeri, Türkiyede şikeyi meşru gösteren açıklamalarından dolayı eleştirdi.

KAMP ÇALIŞMALARI..

Sarıyer ve Antalyaspor ile oynanan 2 hazırlık maçında Teknik Direktör Hikmet Karamanın 20ye yakın sporcuya şans verdiğini belirten Eserdi Hocamız futbolcuların hazır olup olmadığını görmek istedi dedi.

Stoper ve kaleci transferi için temaslarda bulunduklarını belirten Eserdi, bu oyuncuların ilk onbirde oynayabilecek isimler olacağını söyledi.

Eserdi, kampa 28 Temmuzda ara verileceğini, 2 günlük dinlenmenin ardından 31 Temmuzda yeniden hazırlıkların başlayacağını ve Davras Kupası maçlarının oynanacağını bildirdi. Basın Sözcüsü, 25 Temmuzda Fethiyespor, 27 Temmuzda Kırıkkalespor ile özel maçlar oynanacağını duyurdu.

Davras Kupasında, ligdeki rakipleri Uşakspor, Eskişehirspor ve İstanbul BŞB ile oynayacakları, kamp dönemi çok fazla sayıda özel maç oynamayı avantaj olarak gördüklerini anlatan Eserdi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün özel turnuva maçlarını İddaa, Spor Toto gibi şans oyunlarına dahil etmek için çalışma yaptığını, ama bu konuda kesinleşmiş bir karar çıkmadığını belirtti.

Malatya kampının istenen düzeyde geçtiğini Karamanın ifade ettiğini belirten Eserdi Isparta kampı programlandığı gibi ve istenilen düzeyde gidiyor. Spor hekimi eksiğimizi Ankaradan Doktor Ateş (Şendil) hocamızı getirerek çözdük. Bugün sporcuların idman durumunu ölçmek için hocamız nezaretinde testler yapılıyor diye konuştu.

ŞOK OLDUK..

Cuma günü şike haberini gazetelerden okuyan kamptakilerin şok olduğunu anlatan Eserdi, adı geçen sporcularla görüşme yapıldığını, dolaylı olarak ismi geçen Toth Balazsın tepki gösterdiğini ve avukatları devreye sokmak istediğini, bunun için gerekirse kendisinin Malatyaya gitme talebinde bulunduğunu belirtip Balazsın kesin tavrı bizde bu işlerin içerisinde olmadığı kanaatini uyandırdı dedi.

Eserdi, Senkerikin basındaki durumunun daha ciddi olduğunu anlatıp Bizim sporcumuzun o işlerin içerisinde olduğu veya olmadığı bizce de meçhul, bilinmiyor. Takdir ederseniz öyle bir ortamda arkadaşımızın kampta olması sıkıntı yaratırdı dedi. Eserdi, bu konuda Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağın Cuma günü yaptığı açıklamaların dışında bir şey söylememesinin, herhangi bir aşama kaydedilmediği için, söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Malatyasporun gerekeni yapmadığı veya gerekenden fazlasını yapmadığının düşünülmemesini isteyen Eserdi, yönetim kurulunun İstanbul ve Malatyada 2 ayrı komisyon kurduğunu bildirdi. Çalışmalar yapılıp, bilgi ve belge toplandığını, işleri tek merkezden yürütmeyi hedeflediklerini belirten Eserdi, elinde bilgi-belge olanların basın aracılığıyla konuşarak değil de, kendilerine başvurarak yardımcı olmalarını istedi.

Eserdi, Ankara Hekimhanlılar Derneğinin Spor Bakanı Mehmet Ali Şahin ile görüştüklerini, gerekirse dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

İşlerin daha ciddi yürütülmesi için UEFA davalarında uzman 2 yabancı avukat ve Türk spor hukukunu bilen avukatlar ile temasa geçildiğini haber veren Eserdi Bütün Malatyalılar, Malatyasporu seven taraftarlarımız yönetimin, hukukçuların gece gündüz çalıştığından emin olsunlar. Malatyasporun hakları konusunda hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama Malatyasporu olumsuz bir ortama düşürmemek de asli görevimiz. Birileriyle kavga etmek, çarpışmak için hareket etmeyeceğiz. Malatyaspora artı bir şey gelmeyeceğini yüzde yüz tahmin etsek bile, temiz futbol adına bu iş nereye varırsa varsın, falanın akrabası filanın arkadaşı diye düşünmeden, hareket edeceğiz dedi.

ÇANTALARIN ADRESİ BELLİ..

Lig bitmeden bazı insanların çantalardan bahsettiğini belirten Eserdi Çantaların adresi, kimin elinde olduğu belli oldu dedi.

Federasyonun şike konusunda ciddi çalışmalar yaptığına inandıklarını belirten Eserdi, Şike Tahkik Komisyonunun başına eski başkan Dr. Levent Bıçakçının getirilmesinin bu inancı güçlendirdiğini anlattı. Bıçakçının yıllarca UEFAda hukukla ilgili konularda görev aldığını anımsatan Eserdi Kendi içlerinden birini atayabilir, formaliteden inceleme yaptırabilirlerdi dedi.

Malatyasporun 1990 yılında da şikeyle düşürüldüğünü belirten Eserdi Sanki kaderimizmiş gibi  ifadesini kullandı. Eserdi, Malatyasporun hep temiz yönetim anlayışı içerisinde olduğunu, bundan önceki yönetimin de bu şekilde davrandığını anlattı.

Taraftarın yürüdüğünü, milletvekillerinin, Malatya derneklerinin bir araya geldiğini belirten Eserdi Malatyalılar el ele verip hem Malatyasporun kaybolan hakların iadesini isteyecekler hem de Türk futboluna leke sürenlerin Türk futbolunun içerisinde olmamasını talep edecekler şeklinde konuştu.

EVREN VE MUSTAFA ÖZKAN..

Eserdi, şike iddialarıyla ilgili olarak bazı yayın organlarında Malatyasporun Türk oyuncuları Evren ve Mustafa Özkanın adının geçtiğini soran bir gazeteciye şu karşılığı verdi:

Evren geçmiş dönemdeki alacaklarından dolayı tek taraflı fesih istemişti. Malatyaspor itirazda bulundu. Kararı bekliyoruz. Mustafa Özkan şu anda kendi sporcumuz. Geçmiş dönemde alacağında sorun olmuş. Transferinde istediği rakamda sorun var. Mustafa Özkan bu kadronun içinde yer alabilecek veya gidebilecek bir durumda. Direkt Senkerik ile ilgili iddialar var. Tothun tepkisi, hemen kulüp avukatlarını gönderin veya ben Malatyaya gideyim, konuyla ilgili davacı olmam gerekiyor, bu iddiayı ortaya atan gazeteye veya benim bu işte ismimi geçiren kişiler hakkında dava açayım, şeklinde oldu. Toth, faydalanacağımız bir oyuncu. Kampı yarım bırakmasını istemedik

Eserdi, Çek oyuncuların tercümanı, Malatyasporda bir dönem futbol da oynamış Gökmen Kore ile Malatyasporun ilgisinin olmadığını, şu an görevde olmadığını bildirip, sadece bir alacağı için Malatyaya gelip gittiğini belirtti.

“NE DEDİĞİNİ BİLİYOR MU?”

Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Engin Berkerin Pazar gecesi TV8de yayınlanan bir programda Türkiyede şikenin meşru olduğu yönünde ifadeler kullandığını, Türkiye Ceza Hukuku ve Futbol Federasyonu Talimatlarının şike konusunda hiçbir işlem yapamayacağını, şike yapanın yanına kar kalacağını söylediğini belirten Eserdi Bu ifadeler beni çok üzdü. Futbol Federasyonu yönetiminden birilerini aradım, durumu anlattım. Sayın Haluk Ulusoya ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım

Eserdi Bir ucu Pragda başlayıp Denizli, Antep ve Malatyaya uzanan edepsizce bir olayın ceza hukukunda yeri olmayacağını tahmin etmiyorum. Ceza hukukunu bilmeyebilirim ama işim gereği, 30-35 yıldır bu işlerin içerisinde birisi olarak, Futbol Müsabaka Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatını çok iyi biliyorum. Şike yapan kişilerin, kulüplerin, nerede görev alırsa alsın, ceza almaması mümkün değil. Şikeye karışan kulüpler ligden ihraç edilebilir, bir alt kümeye indirilebilir. Hak mahrumiyeti verilebilir. Sanki şike meşrudur gibi lafları nasıl ettiler? Sayın Denetim Kurulu Başkanının bunları bilmesi lazım. Bilmiyorsanız o talimatları konuşmayacaksınız. Hele federasyon adına hiç konuşmayacaksınız dedi. Eserdi, Berker hakkında işlem yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF: Malatyaspor Basın Sözcüsü Eserdi(sağdaki) ve yönetici Hüseyin Fidan, basın toplantısında görülüyorlar.