”Gece Gündüz Çalışıyoruz..”
Malatyaspor Basın Sözcüsü Fahrettin Eserdi, kulüp idari binasında düzenlediği basın toplantısında kamp dönemi, özel maçlar ve gündeme oturan şike konusunda açıklamalar yaptı. Eserdi, TV8 kanalına konuşan TFF Denetleme Kurulu Başkanı Engin Berkeri, Türkiyede şikeyi meşru gösteren açıklamalarından dolayı eleştirdi.
KAMP ÇALIŞMALARI..
Sarıyer ve Antalyaspor ile oynanan 2 hazırlık maçında Teknik Direktör Hikmet Karamanın 20ye yakın sporcuya şans verdiğini belirten Eserdi Hocamız futbolcuların hazır olup olmadığını görmek istedi dedi.
Stoper ve kaleci transferi için temaslarda bulunduklarını belirten Eserdi, bu oyuncuların ilk onbirde oynayabilecek isimler olacağını söyledi.
Eserdi, kampa 28 Temmuzda ara verileceğini, 2 günlük dinlenmenin ardından 31 Temmuzda yeniden hazırlıkların başlayacağını ve Davras Kupası maçlarının oynanacağını bildirdi. Basın Sözcüsü, 25 Temmuzda Fethiyespor, 27 Temmuzda Kırıkkalespor ile özel maçlar oynanacağını duyurdu.
Davras Kupasında, ligdeki rakipleri Uşakspor, Eskişehirspor ve İstanbul BŞB ile oynayacakları, kamp dönemi çok fazla sayıda özel maç oynamayı avantaj olarak gördüklerini anlatan Eserdi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün özel turnuva maçlarını İddaa, Spor Toto gibi şans oyunlarına dahil etmek için çalışma yaptığını, ama bu konuda kesinleşmiş bir karar çıkmadığını belirtti.
Malatya kampının istenen düzeyde geçtiğini Karamanın ifade ettiğini belirten Eserdi Isparta kampı programlandığı gibi ve istenilen düzeyde gidiyor. Spor hekimi eksiğimizi Ankaradan Doktor Ateş (Şendil) hocamızı getirerek çözdük. Bugün sporcuların idman durumunu ölçmek için hocamız nezaretinde testler yapılıyor diye konuştu.
ŞOK OLDUK..
Cuma günü şike haberini gazetelerden okuyan kamptakilerin şok olduğunu anlatan Eserdi, adı geçen sporcularla görüşme yapıldığını, dolaylı olarak ismi geçen Toth Balazsın tepki gösterdiğini ve avukatları devreye sokmak istediğini, bunun için gerekirse kendisinin Malatyaya gitme talebinde bulunduğunu belirtip Balazsın kesin tavrı bizde bu işlerin içerisinde olmadığı kanaatini uyandırdı dedi.
Eserdi, Senkerikin basındaki durumunun daha ciddi olduğunu anlatıp Bizim sporcumuzun o işlerin içerisinde olduğu veya olmadığı bizce de meçhul, bilinmiyor. Takdir ederseniz öyle bir ortamda arkadaşımızın kampta olması sıkıntı yaratırdı dedi. Eserdi, bu konuda Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağın Cuma günü yaptığı açıklamaların dışında bir şey söylememesinin, herhangi bir aşama kaydedilmediği için, söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.
Malatyasporun gerekeni yapmadığı veya gerekenden fazlasını yapmadığının düşünülmemesini isteyen Eserdi, yönetim kurulunun İstanbul ve Malatyada 2 ayrı komisyon kurduğunu bildirdi. Çalışmalar yapılıp, bilgi ve belge toplandığını, işleri tek merkezden yürütmeyi hedeflediklerini belirten Eserdi, elinde bilgi-belge olanların basın aracılığıyla konuşarak değil de, kendilerine başvurarak yardımcı olmalarını istedi.
Eserdi, Ankara Hekimhanlılar Derneğinin Spor Bakanı Mehmet Ali Şahin ile görüştüklerini, gerekirse dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.
İşlerin daha ciddi yürütülmesi için UEFA davalarında uzman 2 yabancı avukat ve Türk spor hukukunu bilen avukatlar ile temasa geçildiğini haber veren Eserdi Bütün Malatyalılar, Malatyasporu seven taraftarlarımız yönetimin, hukukçuların gece gündüz çalıştığından emin olsunlar. Malatyasporun hakları konusunda hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama Malatyasporu olumsuz bir ortama düşürmemek de asli görevimiz. Birileriyle kavga etmek, çarpışmak için hareket etmeyeceğiz. Malatyaspora artı bir şey gelmeyeceğini yüzde yüz tahmin etsek bile, temiz futbol adına bu iş nereye varırsa varsın, falanın akrabası filanın arkadaşı diye düşünmeden, hareket edeceğiz dedi.
ÇANTALARIN ADRESİ BELLİ..
Lig bitmeden bazı insanların çantalardan bahsettiğini belirten Eserdi Çantaların adresi, kimin elinde olduğu belli oldu dedi.
Federasyonun şike konusunda ciddi çalışmalar yaptığına inandıklarını belirten Eserdi, Şike Tahkik Komisyonunun başına eski başkan Dr. Levent Bıçakçının getirilmesinin bu inancı güçlendirdiğini anlattı. Bıçakçının yıllarca UEFAda hukukla ilgili konularda görev aldığını anımsatan Eserdi Kendi içlerinden birini atayabilir, formaliteden inceleme yaptırabilirlerdi dedi.
Malatyasporun 1990 yılında da şikeyle düşürüldüğünü belirten Eserdi Sanki kaderimizmiş gibi ifadesini kullandı. Eserdi, Malatyasporun hep temiz yönetim anlayışı içerisinde olduğunu, bundan önceki yönetimin de bu şekilde davrandığını anlattı.
Taraftarın yürüdüğünü, milletvekillerinin, Malatya derneklerinin bir araya geldiğini belirten Eserdi Malatyalılar el ele verip hem Malatyasporun kaybolan hakların iadesini isteyecekler hem de Türk futboluna leke sürenlerin Türk futbolunun içerisinde olmamasını talep edecekler şeklinde konuştu.
EVREN VE MUSTAFA ÖZKAN..
Eserdi, şike iddialarıyla ilgili olarak bazı yayın organlarında Malatyasporun Türk oyuncuları Evren ve Mustafa Özkanın adının geçtiğini soran bir gazeteciye şu karşılığı verdi:
Evren geçmiş dönemdeki alacaklarından dolayı tek taraflı fesih istemişti. Malatyaspor itirazda bulundu. Kararı bekliyoruz. Mustafa Özkan şu anda kendi sporcumuz. Geçmiş dönemde alacağında sorun olmuş. Transferinde istediği rakamda sorun var. Mustafa Özkan bu kadronun içinde yer alabilecek veya gidebilecek bir durumda. Direkt Senkerik ile ilgili iddialar var. Tothun tepkisi, hemen kulüp avukatlarını gönderin veya ben Malatyaya gideyim, konuyla ilgili davacı olmam gerekiyor, bu iddiayı ortaya atan gazeteye veya benim bu işte ismimi geçiren kişiler hakkında dava açayım, şeklinde oldu. Toth, faydalanacağımız bir oyuncu. Kampı yarım bırakmasını istemedik
Eserdi, Çek oyuncuların tercümanı, Malatyasporda bir dönem futbol da oynamış Gökmen Kore ile Malatyasporun ilgisinin olmadığını, şu an görevde olmadığını bildirip, sadece bir alacağı için Malatyaya gelip gittiğini belirtti.
“NE DEDİĞİNİ BİLİYOR MU?”
Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Engin Berkerin Pazar gecesi TV8de yayınlanan bir programda Türkiyede şikenin meşru olduğu yönünde ifadeler kullandığını, Türkiye Ceza Hukuku ve Futbol Federasyonu Talimatlarının şike konusunda hiçbir işlem yapamayacağını, şike yapanın yanına kar kalacağını söylediğini belirten Eserdi Bu ifadeler beni çok üzdü. Futbol Federasyonu yönetiminden birilerini aradım, durumu anlattım. Sayın Haluk Ulusoya ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım
Eserdi Bir ucu Pragda başlayıp Denizli, Antep ve Malatyaya uzanan edepsizce bir olayın ceza hukukunda yeri olmayacağını tahmin etmiyorum. Ceza hukukunu bilmeyebilirim ama işim gereği, 30-35 yıldır bu işlerin içerisinde birisi olarak, Futbol Müsabaka Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatını çok iyi biliyorum. Şike yapan kişilerin, kulüplerin, nerede görev alırsa alsın, ceza almaması mümkün değil. Şikeye karışan kulüpler ligden ihraç edilebilir, bir alt kümeye indirilebilir. Hak mahrumiyeti verilebilir. Sanki şike meşrudur gibi lafları nasıl ettiler? Sayın Denetim Kurulu Başkanının bunları bilmesi lazım. Bilmiyorsanız o talimatları konuşmayacaksınız. Hele federasyon adına hiç konuşmayacaksınız dedi. Eserdi, Berker hakkında işlem yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.
FOTOĞRAF: Malatyaspor Basın Sözcüsü Eserdi(sağdaki) ve yönetici Hüseyin Fidan, basın toplantısında görülüyorlar.