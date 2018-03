Malatya Gençlik Federasyonu Ramazan Yavuz başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ve Malatya ilçe temsilcileri ile bir araya geldi.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Federasyonu olarak birçok etkinlik ve projeler ile Malatya’da ki gençlere hizmet ediyoruz. Artık hiçbir alanda Malatya gençleri mahrum kalmayacaktır. Tüm gençleri kapsayan ve her alanda gençlere etkinliklerimiz olacaktır. Malatya’mızın gençleri her şeyin en iyisine layıktır. Gençlerin bulunduğu her yerde ve her alanda olacağız. Toplumda uzaklaşmış gençlerimizi el birliğiyle ailelerine ve topluma kazandıracağız. Malatya’mız güçlü bir gençliğe sahip her alanlarda daha güçlü olmaları için ve gelecek yeni neslin başarılı, ahlaklı, çalışkan ve şuurlu bir gençlik için gece gündüz demeden çalışacağız. Kendi imkânlarımızla 3 farklı etkinlik düzenleyerek gençleri bir araya getirdik. Bundan sonraki aylarda da yeni 5 farklı etkinlik ile toplamda 8 etkinlik yaparak daha çok gençliğe ulaşmak için caba göstereceğiz. Malatya Gençlik Federasyonu olarak yaptığımız ve yapacağımız etkinlikleri ve projeleri bakanlara, başbakan ve cumhurbaşkanımız ile paylaşarak Malatya’daki gençler için destek isteyeceğiz. Malatya Gençlik Federasyonu yönetimi ile birlikte Malatya ilçe temsilcileri, Malatya ortaokul temsilcileri, Malatya lise temsilcileri, Malatya üniversite temsilcileri, Malatya mahalle temsilcileri ve kadın kollarımızı oluşturduk yakın zamanda temsilcilerimiz ile ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek yaptığımız ve yapacağımız faaliyetler hakkında istişare yapacağız” dedi.

