Gece Silahlar Patladı, 2 Kişi Yaralandı

Malatya’da, gece ateşli silah kullanılan 3 ayrı olay meydana gelirken, bunlardan bir otoparktaki olayda 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

OTOPARK’TA İKİ KİŞİ VURULDU..

Araposman mevkiindeki bir otoparkta 00.30 sıralarında alacak verecek yüzünden çıktığı öne sürülen olayda, Metin A. ile Mahmut C.D. adlı şahıslar av tüfeğiyle ateş açılması sonucu ayaklarından yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili olarak K.D. adlı şahsı aramaya başladı.

Olay sırasında, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu, otoparkta bulunan bazı araçlar da saçma isabeti nedeniyle hasar gördü.

Polis, olay yerinde delilleri toplarken, firari şahsın yakalanması için araştırmalara başladı. (fotoğraflar bu olaydan)

İKİ OLAY DAHA..

Salı gecesi 23.00 sıralarında polise başvuran bir şahıs, Yeşiltepe’de otosuyla geçerken, silah sesi duyduğunu, daha sonra otosunun isabet aldığını farkettiğini bildirdi. Polis ekipleri, bu olayla ilgili araştırmaya başladılar.

Saat 23.30 sıralarında da, Fahri Kayahan Caddesi’nde bir işyerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olay yerinden otomobille kaçmak isteyen 2 kişinin, 1 silahla birlikte aynı cadde üzerinde yakalandıkları bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com