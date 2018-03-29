Gece Yarısı Esrarengiz Olay.. Cinayet mi, Kaza mı?

Malatya’da 4 katlı bir iş merkezindeki dairenin balkonundan 1 kişi yere düşerek ölürken, aynı balkonda 1 kişi de sızmış olarak bulundu ve gözaltına alındı. Polisin dairede yaptığı incelemede alkol alındığı tespiti yapıldı.

Olay, gece saat 00.30 sularında Malatya merkez Dabakhane Mahallesi PTT arkası Halep Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin son katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre; 38 yaşındaki Necati Acar adlı şahıs, balkondan kaldırıma düştü. Olay yerine gelen ambulans ile ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Necati Acar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken Acar’ın düştüğü dairenin kapısının kapalı olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların düşme öncesi daireden kavga seslerinin geldiğini söyledikleri belirtilirken, balkonda da bir kişinin yattığı belirlendi.

Tüm uyarılara rağmen dairenin kapısı açılmayınca, olay yerine İtfaiye ekibi ve 112 acil servis ambulansı istendi

İtfaiye ekibi, şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. Kapıyı zorlayarak açan polis ekipleri balkonda yatan Ömür S. adlı şahsı uyandırarak içeri aldı. Alkollü olduğu belirlenen gözaltına alınıp, hastaneye götürüldü.

Olayın yaşandığı dairede yapılan incelemede, uyuşturucu hap bulgularına da rastlanırken, çok sayıda alkol şişesi bulundu.

Acar’ın itme sonucu mu, kazaen mi düşerek öldüğünün belirlenmesi amacıyla polis araştırmalarını sürdürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com