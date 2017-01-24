Geçen Yıl 12 Bin 398 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafıdan konut satış istatistikleri açıklandı. Analizlere göre Malatya’da 2016 yılında 12 bin 398 konut satıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada daha sonra şu bilgilere yer verildi; “Malatya’da konut satışları 2015 yılına (12 029 konut) göre %3,07 artmıştır. Malatya’da 2016 yılında en fazla konut satışı 1 318 konut ile Aralık ayında gerçekleşmiştir. Malatya’da 2016 yılında satılan konutların 5 676 adedi ilk satış, 6 722 adedi ikinci el satıştır. Malatya’da 2016 yılında satılan 12 398 konutun 3 834’ü ipotekli olarak satılmıştır.”

Bülten