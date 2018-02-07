2017’de Malatya İçin 2.1 Milyarlık Teşvik Belgesi

Malatya’ya 2017 yılında yatırım tutarı 2 milyar 112 milyon TL (2 katrilyon 112 trilyon lira) olan 112 adet teşvik belgesi düzenlendiği öğrenildi.

Ekonomi Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yatırım yeri Malatya olarak 112 adet teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgelerinin yatırım tutarı 2 milyar 112 milyon TL, öngörülen istihdam sayısı ise 4.586 kişi olarak belirtildi.

2017 yılında dokuma, enerji (HES) ve eğitim yatırımlarının ağırlıklı olduğu listede yatırımın önemli bir kısmı dokuma-giyim sektöründe faaliyette bulunan Çalık Grubuna ait.

Aynı dönemde geçmiş yıllarda yatırım yeri Malatya olarak düzenlenen 9 adet yatırım teşvik belgesi yatırımcının Malatya’ya yatırım yapmaktan vazgeçtiği için iptal edildiği, iptal edilen 9 adet Yatırım Teşvik Belgesinin yatırım tutarı 39 milyon 755 bin TL, öngörülen istihdam ise 551 kişi olduğu kaydedildi.

Ocak-Aralık 2017 döneminde yatırım yeri Malatya olarak düzenlenen yatırım teşvik belgelerin sektörel dağılımı ise şöyle:

Son beş yıllık döneme ilişkin teşvik belgeli yatırım verileri ise şöyle:

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Arşiv Foto: Malatya 2. OSB