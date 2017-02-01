Geçen Yıl 3 Bin 197 Cenaze İşlemi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplam 3 bin 197 cenaze işlemi yaptı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 2 bin 67’si Şehir Mezarlığı’nda; bin 130’u ise çevre il ve ilçelerdeki mezarlıklara nakledilerek defnedildi. Vefatların 2 bin 904’ü tabii ölümden, 284’ü adli vakadan, 9’u ise şehitlerden meydana geldi.

Konuyla ilgili belediye tarafıdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“2016 yılında hayatını kaybeden vatandaşların yüzde 55’inin (1742 kişi) erkek olduğu belirtilirken yüzde 45’sinin (1455 kişi) de bayan olduğu kaydedildi.

Mezarlık hizmetleri

2016 yılında mezarlıklarda peyzaj çalışmaları da sürdürüldü. Bu kapsamda Şehir Mezarlığında 15 bin adet çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Yine Şehir Mezarlığında yeşillendirme ve otomatik sulama sistemi yapılan alan 4 bin metrekareyi buldu. Sosyal tesislerin çevresine de binlerce çiçek dikildi.

İlçelerde cenaze definleri için 7 bin 680 adet sal ve baş taşı temin edilerek ilgili belediyelere teslim edildi. Yine ilçe mezarlıkları için 14 bin adet çam fidanı ilgili belediyelere verildi.

Defni biten parsellerde 2 bin 600 metre bordür taşı döşemesi yapılırken; Şehir Mezarlığında yapılan kilit taşı döşemesi 3 bin 500 metrekare olarak gerçekleşti.

11 İlçede 38 Mahalle mezarlığına toplam 10 bin 859 metre tel örgü çevrilme işi de yapıldı.”

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