Gecikmenin Bir Nedeni de ‘Vatandaş Engeli’ İmiş

Bakan Eroğlu, Recai Kutan Boztepe Barajı’ndaki su kaçağının saniyede 60 litreye düştüğünü, Ağustos ayındaki depremin barajı etkilemediğini, sulama projesinin gecikmesinde ise vatandaş engellemeleri ve proje değişikliğinin rolü bulunduğunu söyledi

Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Recai Kutan Boztepe Barajı’ndaki kaçak su miktarının saniyede 200 litreden 60 litreye düşürüldüğünü açıklayarak, şuan da 50 dekarlık alanın sulamaya açıldığını, geriye kalan kısmın ise bu yıl içinde kademeli olarak sulamaya açılacağını belirtti.

GÖLDE SU BOŞALTILDI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Recai Kutan Boztepe Barajı’nın gövdesindeki su kaçağı ve sulama projesine ilişkin olarak vermiş olduğu yazılı soru önergesine cevap veren Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Baraj kretindeki boyuna çatlakların gözlenmesi maksadıyla gövde üzerinde iki adet araştırma çukuru açılmış olup çatlakların yüzeysel olduğu, kil çekirdeğe sirayet etmediği tespit edilmiştir. 11 Ağustos 2016 tarihinde göl alanındaki suyun basıncından dolayı yapılan enjeksiyonun yıkanmasını engellemek ve ayrıca muhtemel tektonik hareketlerden baraj emniyetinin sağlanması maksadıyla, günlük 6 m3/s su boşaltılmaya başlanılmış ve 04.09.2016 tarihinde bu değer 2 m3/s düşürülmüştür.” dedi.

DEPREMDEN ETKİLENDİ Mİ?

Bakan Eroğlu, barajın 4.2 şiddetindeki depremden etkilenip etkilenmediği sorusuna ise, “Tüm olumsuzlukların yaşanabileceği düşünülerek; alınan su boşaltma kararının ardından, 17 Ağustos 2016 tarihinde merkez üssü Malatya Yazıhan Fethiye bölgesi olan 4.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Kret üzerindeki manyetik ekstansometre neticeleri incelendiğinde de deprem sonrası herhangi bir oturma görülmemiştir. Baraj tasarımının 0,15 g’ye göre yapılmış olması ve meydana gelen depremin baraj gövdesinde oluşturduğu ivme değerinin de 0,1 g olmasından dolayı depremin gövdeye zarar vermediği görülmüştür. Ayrıca, menba ve mansap şevlerinde yapılan incelemelerde de Barajda stabilité meselesi olmadığı tespit edilmiştir.” cevabı verdi.

KAÇAK 200 LİTREDEN 60 LİTREYE DÜŞTÜ

Recai Kutan Boztepe Barajı’nın gövdesindeki su kaçağına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Recai Kutan Boztepe Baraj’ında %80 doluluk bulunmakta ve ana gövdesindeki su sızıntılarını engellemek için gövde üzerinden enjeksiyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla başlangıçta 200 l/s olan su kaçak miktarı 60 l/s’ye düşürülmüştür.” dedi.

“GECİKMEDE VATANDAŞIN ENGELLEMESİ DE VAR…”

Barajın sulama projesinin neden geciktiğine ilişkin soruya da cevap veren Bakan Eroğlu, “Malatya-Kuruçay Projesi (DAP) kapsamındaki Boztepe Sulaması işinin süresi 540 gün olup iş bitim tarihi 20.06.2015 olarak belirlenmiş idi. Ancak, toplulaştırma çalışmaları sırasında vatandaş engellemeleri ve itirazlar neticesinde projede zorunlu olarak revizyonlar yapılmıştır. Yapılan proje değişiklikleri sebebiyle iş taahhütname süresinde tamamlanamamış ve süre uzatımı verilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur.” ifadelerini kaydetti.

“İKİNCİ SUÇLU KARAYOLLARI…”

Bakan Eroğlu, Recai Kutan Boztepe Barajı’nın sulama projesinin gecikmesine ikinci neden olarak da karayollarının duble yol çalışmalarını da göstererek şunları kaydetti:

“Malatya-Sivas duble yol çalışması sırasından Karayolları Genel Müdürlüğü mevcut kamulaştırma sınırını Boztepe Sulaması Yapım işi başladıktan sonra genişletmesinden dolayı sağ sahil iletim hattı (Q2800 CTP Hattı) karayolları kamulaştırma sınırı içerisinde kalmış ve projelerin revize edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Projelerin revize edilmesi sebebiyle işin iş bitim süresi ötelenmek zorunda kalmıştır. Toplulaştırma çalışmalarının tamamlanıp blok planlarının teslim alınması sonrasında süre uzatımı hususu tekrar değerlendirilecektir. Ancak söz konusu işte gelinen bu aşamada Kurumumuzun ve yüklenicinin bireysel gayretleri neticesinde projenin sol sahil kısmında sulamaya hazır hale getirilmiş alan 50.000 dekardır. Geriye kalan alanlar, 2017 yılı ilk yarısında kademeli olarak sulamaya açılacaktır.

Tüm projelerde olduğu gibi bu proje de tarafımca titizlikle takip edilmektedir. Boztepe Sulaması işinin, toplulaştırma vb. meselelerle karşılaşılmaması durumunda, 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.”

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com