”Gel Seni Alnından Öpeyim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP’nin bundan sonra daha büyük sorumluluklar üstleneceğini söyledi.

Baykal, Malatya programının ikinci gününün ilk durağı olan Hekimhan’dan sonra, parti otobüsüyle Pütürge ilçesine hareket etti. CHP konvoyu, Hekimhan’dan Pütürge’ye giderken Malatya’dan direkt geçti. Yaygın Kasabası’nda kısa bir süre duran ve partili grupla sohbet eden Baykal, buradaki bir kayısı bahçesinde de, ağaçtan kayısı kopararak yedi. Daha sonra gelen bahçe sahibine de, “Kayısını yedik, helal et..” dedi ve bahçe sahibi “Helal hoş olsun..” yanıtını verdi.

Baykal, Pütürge’ye giderken Kubbe Dağı’ndaki lokantada da kısa bir süre mola verirken, Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu karpuz keserek Baykal ve partililere ikram etti. Daha sonra hareket eden konvoyu, Pazarcık Köyü’nde de bir grup partili durdurdu ve burada CHP’lilere ayran ikram ettiler. Baykal, o sırada köy camisinden Cuma namazı sonrası çıkıp yanına gelen vatandaşlara, “Allah kabul etsin..” dileklerini iletirken, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen de, “Allah kabul etsin.. Bizim için de dua edin.” diye konuştu. Daha sonra hareket eden Baykal’ın konvoyunu Pütürge ve Doğanyol’dan karşılamaya gelen araçlı kalabalık bir grup iki ilçe yol ayrımında karşıladılar. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Baykal, daha sonra yaşlıları otobüsüne aldı ve Pütürge’ye hareket etti.

Pütürge ilçe meydanındaki toplantıda ilk konuşmayı Belediye Başkanı Dr. Necdet Ayaydın yaptı. Ayaydın, İstanbul’daki işadamlarının katkısı, belediye personelinin özverisiyle 2 yılda 10 trilyonluk yatırım yaptıklarını, sosyal demokrat belediyeciliği Pütürge’de yansıtmaya çalıştıklarını bildirdi.

Belediye Başkanını konuşmasından sonra alnından öperek kutlayan Baykal, daha sonra yaptığı konuşmada “Bundan sonra CHP olarak daha yüksek sorumluluklar üstleneceğiz. Türkiye’ye sahip çıkacağız. Türkiye’nin şerefini, onurunu sahiplenerek, çiftçilerin, gençlerin haklarını koruyacağız. Ülkemizi kalkındırıp, daha ileri götüreceğiz. İnşallah tekrar huzurunuza geldiğimde iktidarda hizmet vermekte olan bir partinin başkanı olarak geleceğim. Allah bizi mahcup etmesin” dedi.

Baykal kısa konuşmasından sonra ilçede dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra parkta bir süre dinlendi. Burada Baykal’ın yanına yaklaşan ve MHP’li olduğunu söyleyen bir genç, belediye başkanıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Baykal, daha sonra uçağa yetişmeleri gerektiğini söyledi ve ilçelilere veda edip ayrıldı. CHP Genel başkanı ve beraberindekiler Pütürge’den direkt havaalanına geçtiler, buradan Ankara’ya gittiler.