“Geleceğimiz İçin Önemli Bir Maç”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, Gençlerbirliği karşılaşmasının hem kulübün geleceği hem de kendi hayalleri için önemli bir karşılaşma olduğunu ifade etti.

Pereira, ligin 27.haftasında Cumartesi günü sahalarında Ankara ekibi Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ligdeki durumları açısından Gençlerbirliği maçının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Pereira, “Bundan sonraki kalan süreçte bütün maçlar birbirinden zorlu olacak. Ama sezon sonunu rahat mı geçireceğiz, rahat mı bitireceğiz yoksa zor mu bitireceğiz onu bu maç belirleyecek. Bu yüzden sezonun en önemli maçına çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın hem kulübün geleceği için hem de bizim hayallerimiz için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncu grubu da bunun farkında. Herkes antrenmanda bütün ciddiyetle maça hazırlanıyor” dedi.

“GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA OLMAYI UMUYORUM”

Fransız oyuncu sakatlık sürecine ilişkin, “Sezon başı da benim için zor olmuştu. Çalışmaya takımdan ayrı başlamıştım. Şimdide bir sakatlıktan dönüyorum. Şimdi takıma yardım edebilmek için yüzde yüzümü verebilirim. Yüzde yüz olarak hazırım. Gençlerbirliği ile oynayacağımız çok önemli maçta sahada olmayı umuyorum” açıklamasında bulundu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com