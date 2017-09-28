“Geleceğin Bilim Adamlarını Ağırladık”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bilimi toplum gündeminde tutmak ve gençlere bilimi sevdirmek amacıyla düzenledikleri 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğinde geleceğin bilim adamlarını ağırladıklarını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZI ERKEN YAŞLARDA BİLİMSEL DENEYLERE YÖNLENDİRMELİYİZ”

Bilim şenliklerinin dünyanın geleceğine yön verecek olan öğrencilerin vizyonunu genişleten, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayan, onların bakış açılarını zenginleştiren ve geliştiren önemli etkinlikler olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Yerel yönetimler olarak farklı alanlarda hemşerilerimize hizmetler sunmaya gayret göstermeliyiz. İlçemizin fiziki yönden değişiminden tutunda sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlere kadar bütün alanlarda en güzel çalışmalarımızı halkımıza ulaştırıyoruz. Ancak günümüz dünyasında çok hızla gelişen bilimsel gelişmelerden geri kalmamak, özellikle çocuklarımızı erken yaşlarda bilimsel deneylere yönlendirmeye farklı önem veriyoruz. Bilimin toplumun geneline yayılması için çok yoğun çaba harcamaktayız. Bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Bilim Şenliğimiz her yönüyle dolu dolu başarılı geçti. İnönü Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın destek verdiği Bilim Şenliklerinde kurulan çadırlarda birbirinden farklı, dikkat çekici bilimsel buluşlar, deneyler yer aldı” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN FARKLI BULUŞLARI VE DENEYLERİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ”

Dört gün süren 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğini 16 bine yakın öğrenci ve bilim meraklısının ziyaret ettiğini belirten Polat, “Çocuklarımızı sadece test çözen, sınavdan sınava koşan, sabit düşünen bireyler olmaktan öte daha çok düşünmeye, kendilerini ifade edebilmeye yönlendiren, icat yapabilecekleri ve üretebilecekleri ortamı sağladığımız Bilim Şenliğimizdeki sahne şovları, gösteriler, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, model uçak gösterileri ve yarışmalar vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini çekti. Yeşilyurt’taki okullarımızdan gelen öğrencilerimizin yanı sıra bilime meraklı 16 bine yakın hemşerimizin şenliği ziyaret etmesi bizleri sevindirdi. Çocuklarımızın zihinlerinde eğer farklı keşifler ve buluşlar ortaya çıkartabildiysek, buna katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Gelecekte öğrencilerimizin, bilimsel anlamda daha iyi araştırma yapacaklarına, yeni yeni buluşlar elde edeceklerine inanıyorum. Bilim Şenliğini Hilal Parkımızda yapmamızın nedeni; çocuklarımız bir yandan bilimsel deneyleri yakından takip ederken diğer taraftan da oyun parkında gönüllerince eğlenebiliyorlar. Şenliği ziyaretimiz sırasında çocuklarımızın hem eğlendiklerini hem de farklı buluşları inceledikleri ve öğrendiklerini görmek geleceğimiz adına bizleri mutlu etti. Ayrıca kurulan bilim çadırlarında bilimsel deneyler hakkında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere eğitim çalışmaları da düzenlendi. Bu vesileyle projeleri ile fuara katılan ve katkı sağlayan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

POLAT, BİLİMSEL DENEYLERİ VE ZEKÂ OYUNLARINI İNCELEDİ

3.Yeşilyurt Bilim Şenliğinde gelecekteki bilim insanlarının çalışmalarına tanıklık ettiklerini de sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Kent Konseyi binasının ön kısmına kurulan 20 farklı bilim çadırını gezerek deneyleri ve buluşları inceledi. Polat, öğretmen ve öğrencilerden zekâ oyunları, deneyler ve tematik oyunlar hakkında bilgiler aldı.

PROF.DR.ÇEVİK, “BİLİME YATIRIM YAPAN BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Karadeniz Teknik Üniversitesi-TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Uğur Çevik ise dört gün süren 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi ile katkı sağlayan İnönü Üniversitesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bilimsel çalışmaların yaygınlaşması noktasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com