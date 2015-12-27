Gelenden Fazlası Gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada 2012-2013 döneminde Malatya’dan başka kentlere 33 bin 194 kişinin göç ettiği, aynı dönemde ise Malatya’ya göç edenlerin sayısının ise 25 bin 876 olduğu kaydedildi.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü’nce nüfus sayısı ile göç istatistiklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31/12/2013 tarihi itibari ile Malatya ilinin nüfusu 762 538 kişidir. 2012-2013 döneminde Malatya’nın aldığı göç 25 876 kişi, verdiği göç 33 194 kişidir.

Malatya’ya 2012-2013 döneminde gelen 25 876 kişinin 13 078’i (%50,5) erkek, 12 798’i (% 49,5) kadındır. Malatya’dan 2012-2013 döneminde giden 33 194 kişinin 16 812’si(% 50,6) erkek, 16 382’si (% 49,4) kadındır.

2012-2013 döneminde Malatya’nın net göçü – 7 138 kişi olurken, net göç hızı binde -9,55 olarak gerçekleşmiştir.

Malatya’nın 2012-2013 döneminde en fazla göç aldığı iller:

İstanbul: 5 172

Adıyaman :2 200

Elazığ: 1 779

Ankara: 1 579

Adana: 954

Malatya’nın 2012-2013 döneminde en fazla göç verdiği iller:

İstanbul: 7 764

Elazığ: 3 577

Ankara: 2 496

Adıyaman: 1 645

İzmir: 1 182

Malatya’ya göç edenleri yaş gruplarına göre değerlendirdiğimizde en fazla 20-24 yaş grubundan (4 696 kişi) kişilerin Malatya’ya göç ettiği görülmektedir. 2012-2013 döneminde göç eden erkeklerde (2 252 kişi) ve kadınlarda (2 444 kişi) en fazla 20-24 yaş grubundan kişilerin Malatya’ya göç ettiği görülmektedir.

Malatya’dan göç edenleri yaş gruplarına göre değerlendirdiğimizde en fazla 20-24 yaş grubundan (6 973 kişi) kişilerin Malatya’dan göç ettiği görülmektedir.

2012-2013 döneminde göç eden erkeklerde (3 387 kişi) ve kadınlarda (3 586 kişi) en fazla 20-24 yaş grubundan kişilerin göç ettiği görülmektedir.”

ARŞİV FOTO: Malatya genel görünüm