Gelin- Kaynana Eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından 3. kez gelin-kayınvalidelere yönelik eğitim programı düzenlendi. 74 bayanın katıldığı programda aile içi iletişim konuları anlatıldı. Program sonunda katılımcılara hediye ile katılım belgeleri verildi.

MADEM binasında düzenlenen 3. gelin-kayınvalide eğitim programı kapsamında 74 katılımcıdan 2 grup oluşturularak her gruba 2’şer seminer verildi. Slayt gösterisi eşliğinde yapılan sunumlarda gelin-kayınvalide ilişkilerinde yaşanan problemlere değinilerek, çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Seminerler sonunda özel bir lokantada hediye ve belge takdimi yapılarak ikramlarda bulunuldu. Hediye ve belgelerini katılımcılara takdim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, katılımlarından dolayı bayanları tebrik etti. MADEM’in Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetlerinden bir tanesi olduğunu anımsatan Ertan Mumcu, “MADEM’deki Rehberlik uzmanı arkadaşlarımız, aile içi iletişimden tutun da öğrencilerin başarılı olmalarına kadar çok sayıda konuda kurumlara ve birçok STK’ya yıllardır mihmandarlık yapıyor. Bizi çok mutlu eden bir birim” dedi.

Kahve fincanı takımı ve katılım belgeleri verildi

Toplum için ailenin önemine işaret eden Mumcu, “Ülkelerin, insanların varoluşlarının en temel parçası, en temel birimi aile. Türk-İslam geleneğimizde aile her zaman kutsal. İdeal, ahlak sahibi, değerlerine saygılı yeni nesillerin ihyasında yetiştirilmesinde çok önemli bir yapı aile. Geçmişte büyük aile yapımız vardı, şimdi çekirdek aileye döndük. Büyük aile yapısında dedenin ya da ninenin aileye kattığı bereket veya yol göstericiliğine belki ihtiyaç duyuluyordu. Kalabalık ailelerde yetişen çocuklar daha farklı sosyal yetişiyordu” diye konuştu.

Kahve fincanı takımından oluşan hediye ile katılım belgelerinin takdiminden sonra yemek ikramı da sunuldu. Programda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay da hazır bulundu.

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