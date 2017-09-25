Gelişim Liginde EYMS Zirve Ortağı

Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında Elit U19 Süper Ligi’nde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 3 haftada topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Elit U19 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, üçüncü hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kemal Dizdar, Ahmet Kılıç, Samet Öz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor, 12’nci dakikada İbrahim Dilsiz, 32’nci dakikada da Muhammed Bilal Barman’ın kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Ligde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1’deberaberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, kendisi gibi 7 puana sahip olan Göztepe’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

EYMS U17 ELİT LİGİNDE BERABERE

Evkur yeni Malatyaspor, Elit U17 Süper Ligi’nde ise üçüncü haftada sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, puanını 4’e yükseltti.

Ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olan sarı kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, ligin üçüncü haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabee kaldı ve haftayı 4 puanla 10’ncu sırada tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi