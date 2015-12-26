‘Gelişme Yok, Çay İçtik!’

Malatya’da Zirve Yayınevi’nde 1’i Alman 3 kişinin öldürülmesi olayının kilit ismi olduğu iddia edilen Emre G.’nin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinden 24 saat sonra Emniyet’e gelen babası ve avukatı, 5 saat içerde kaldı.

Malatya’da Hıristiyan Protestan Cemaati ile yakın ilişkileri olduğu belirtilen Zirve Yayıncılık bürosunda 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen olayda, Alman uyruklu Tilmann Ekkhart Geske, “Protestan Hıristiyan” oldukları bu cemaat yetkilileri tarafından açıklanan Necati Aydın ve Uğur Yüksel öldürülmüştü. Olayla ilgili Terörle Mücadele Yasası kapsamında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkartılan 11 zanlıdan Hamit Ç., Abuzer Y., Cuma Ö., Salih G. ile bayan zanlı Turna I. tutuklanmış, Turna I. yapılan itiraz üzerine daha sonra serbest kalmıştı.

Olayda 3. kattan aşağıya inmek isterken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 15 Mayıs 2007 Salı günü taburcu edilen Emre G. Hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü’ndeki Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan Emre G.’nin babası Mustafa G. ve Avukatı Umut Yalçın, geldikleri Emniyet binasında 5 saat kaldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avukat Umut Yalçın, soruşturma hakkında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, bir gelişmenin olmadığını ve ifadenin henüz alınmadığını söyledi. Avukat Yalçın, “Şu anda bir problem yok. Biz, müdürlerimizin çayını içtik. Şu anda bir gelişme yok” dedi.

Baba Mustafa G. ise soruları yanıtsız bıraktı.

VALİNİN AÇIKLAMASI..

Emre G.’nin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali Halil İbrahim Daşöz, “Her şeyin uluslararası standartlara göre yürütülmesine özel bir önem veriliyor” dedi.

Yayınevi cinayetlerinin kilit ismi olduğu iddia edilen Emre G. ile ilgili olarak basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vali Halil İbrahim Daşöz, “Sağlık durumu ilgili doktorların fiziki ve nörolojik olarak sağlam raporu vermelerinden sonra Cumhuriyet savcılığımızın bilgisi ve kontrolü dahilinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal etti. Dolayısıyla sağlık durumu doktor raporu ile dinlenmeye, değerlendirmeye müsait olarak görüldüğü için bu safhaya geçildi. Şuanda bütün tahkikatı Cumhuriyet Savcılarımızın gözetiminde ve ona bağlı güvenlik birimlerimiz yürütüyor. Kanuni maksimum süre bu işlerde 4 gündür. Bugün itibariyle 2. gün dolmaktadır. Bunun gizlilik içinde yürütülmesi gerekmektedir” dedi.

Olayın kilit ismi Emre G. ile ilgili bütün sürecin usulüne göre yürütüldüğünü söyleyen Vali Halil İbrahim Daşöz, “Süreç usulü dahilinde ve doktor kontrolünde yürüyor. Bütün safahat kayıtlara alınıyor. Her şeyin uluslararası standartlara göre yürütülmesine özel bir önem veriliyor” diye konuştu.

Olayın netlik kazanması için soruşturmanın bitirilmesi gerektiğini ve bunun içinde beklenilmesini isteyen Vali Daşöz, soruşturmanın her yönüyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Vali Daşöz, olayın idari boyutuyla ilgili olarak ise bir soruşturmanın şuanda söz konusu olmadığını söyledi.