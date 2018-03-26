Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı Yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.
Gemi Sevk ve İdare Belgesi alımı için düzenlenen sınava katılan vatandaşlara, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından gerekli eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.
Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavına 95 kişi başvururken, sınava 76 kursiyer katıldı. Mersin Liman Başkanlığı’nın değerlendirmesi sonrasında başarılı olan vatandaşlara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.
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