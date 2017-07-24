Yaya Kadına Çarptı, Durmadan Kaçtı
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı.
Kaza, Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Yıldız Mete’ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada yol kenarına savrulan Mete yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazaya karışan ve plakası vatandaşlarca alınan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
iha
Yorumlar
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Buyuk bir ihtimalle babasinin arabasini gizlice almis olan ehliyetsiz bir genctir.korkudan kacti
Hicmi gören olmamis bu ayarsizi hadi carptin kazadir derim ama kacinca kaza demem nasil bir vicdani varmis..