Genç Kadının İddiası

Savcılığa başvuran 31 yaşındaki kadın, çocuklarının servis şoförünün kendisine değişik niyetle baktığını, bu nedenle çocuklarını servisten aldığını, şahsın daha sonra kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Servisçi ise suçlamayı reddetti ve kendisine iftira edildiğini öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre; S.A. adlı kadın savcılığa başvurarak, çocuklarının servis şoförü olduğu için tanıdığı 30 yaşlarındaki A.A.’nın kendisine değişik niyetle baktığını, bu nedenle çocuklarını servisten aldığını, daha sonra sürekli olarak karşısına çıkan bu şahsın kendisini rahatsız ettiğini, son olarak karşılaştıklarında da kendisine banka hesap numarası verip, bu numaraya para yatırmadığı takdirde çocuklarını kaçıracağını söylediğini, ayrıca daha önce kullandığı telefonunu sürekli aradığını iddia etti. Suçlama üzerine yakalanan servis şoförü ise kendisine iftira edildiğini öne sürdü ve ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Öte yandan, Zafer Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 31 yaşındaki A.E. adlı kadın, 10.00 sıralarında evinin kapısına gelerek kapıyı açmasını söyleyen eşinin amcası oğlu 41 yaşındaki V.E.ye eşinin evde olmadığını söyleyerek kapıyı açmadığını, ancak V.E.nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Yakalanan V.E. suçlamayı kabul etmedi.