Genç Kız Baraj Gölünde Aranıyor

Elazığ’da evinden ayrıldıktan sonra son olarak Kömürhan Köprüsü’nde görülen üniversite öğrencisi Havva Deringöl’ü arama çalışmaları bugün de devam etti..

Elazığ’daki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Havva Deringöl’ün cüzdanının Malatya-Elazığ sınırında bulunan Kömürhan Köprüsü’nün altında barajda bulunması sonrası, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Genç kızın intihar etmiş olma ihtimaline karşı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar dün başlattıkları arama çalışmalarına bugün de devam etti. Balıkçılar tarafından Karakaya Barajı’nda cüzdanın bulunduğu bölgede dalış yapıldı. Aramalara bugün için son verildi.

Genç kızın yakınları ise ekiplerin arama çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Gün boyu bölgeden ayrılmayan baba Cumali Deringöl, kızının hayatta olması umuduyla çalışmaları izledi.

Havva Deringöl’ün kuzeni Kemal Bulut, geçtiğimiz Cuma gününden beri haber alamadıklarını belirterek, balıkçıların kuzeninin cüzdanını suda görmesi ile aramaların bu yöne kaydırıldığını söyledi. Havva Deringöl’ün en son Elazığ’dan Malatya minibüsüne 14.30’da bindiğini tespit ettiklerini belirten Bulut, “Minibüs şoförü ile görüştük. Kendisi Havva’nın köprünün girişinde inmek istediğini söyledi. Ondan sonra kendisini gören ve duyan olmadı” dedi.

Arama çalışmalarına yarın da devam edilmesi bekleniliyor.

iha