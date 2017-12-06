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Malatya Haber -

Genç Kız Malatya Minibüsünden İndi Ve..

Genç Kız Malatya Minibüsünden İndi Ve..
  • 06.12.2017
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Elazığ’da 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızın kimlik ve parasının olduğu cüzdanı barajda bulundu. Dalgıçlar genç kızın intihar etmiş olma ihtimaline karşı gün boyu suda arama yaptı ancak bir sonuç alamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, mini terminalden Malatya minibüsüne bindi. Minibüs Kömürhan Köprüsü’ne geldiğinde genç kız araçtan indi bir daha da haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması yaparken, balıkçılar Karakaya Barajı’nda Deringöl’ün kimliği ve bir miktar parasının içinde olduğu cüzdanı buldu. Balıkçıların jandarma ekiplerine haber vermesiyle bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü’nün çevresinde suya giren dalgıçlar gün boyu arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

22 yaşındaki Havva Deringöl’ün Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Çitli köyünden olduğu ve Cuma günü bir arkadaşına “Kendimi bir yerlerden atacağım” dediği öğrenildi.

Genç kızdan geriye 5 gün önce bilet alırken güvelik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

Elazığ, iha

GENÇ KIZDAN GERİYE 5 GÜN ÖNCE BİLET ALIRKEN GÜVELİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

ELAZIĞ’DA 5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZIN KİMLİK VE PARASININ OLDUĞU CÜZDANI BARAJDA BULUNDU. DALGIÇLAR GENÇ KIZIN İNTİHAR ETMİŞ OLMA İHTİMALİNE KARŞI GÜN BOYU SUDA ARAMA YAPTI ANCAK BİR SONUÇ ALAMADI

CÜZDANIN BULUNDUĞU KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNÜN ÇEVRESİNDE SUYA GİREN DALGIÇLAR GÜN BOYU ARAMA YAPTI ANCAK BİR SONUÇ ALAMADI

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