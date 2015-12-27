Genç Kıza Kim Vurdu?

18 yaşındaki kız öğrenci, dersane merdiveninden inerken başına arkadan vurulması sonucu baygınlık geçirirken, polis olayla ilgili araştırmaya başladı.

E.A. adlı kız öğrenci, teneffüs saatinde merdivenlerden inerken, göremediği birinin arkasından başına vurarak bayılttığını polise bildirdi. E.A., kimin vurduğunu bilemediğini, ancak sözlüsü ile aralarını açmaya çalıştığı için bir süre önce arkadaşlığını bitirdiği F.C.den şüphelendiğini söyledi. Polis F.C.yi bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, 03.00 sıralarında 54 yaşındaki İ.T.T. adlı kadın, Orduzudaki evinden kafasından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İ.T.T. polise verdiği ifadede, alkollü olarak eve gelen eşi ile bu yüzden tartıştıklarını, 35 yıllık eşinin kendisini dövüp kafasına mermerle vurduğunu ve bayılttığını, ayılınca hastaneye geldiğini anlattı. Polis V.T. adlı kocayı aramaya başladı.