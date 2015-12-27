Genç Kızı Kim Yaraladı?

Sivas Caddesinde yürümekte olan 20 yaşındaki bayan, patlama sesi duyduktan sonra bacağından kan aktığını gördü ve hastanede tedavi altına alındı.

Olay Pazar günü meydana geldi. T.H. adlı genç bayan, sağ bacağından yaralanmış olarak hastaneye geldi. Burada ifadesi alınan T.H., caddede yürümekte iken bir patlama sesi duyduğunu, daha sonra sağ bacağından kan aktığını fark ettiğini bildirdi. T.H.nin ateşli silahla yaralandığı değerlendirilirken, polis olayla ilgili araştırmaya başladı.

DİĞER OLAYLAR..

Akpınar Mahallesinde de 19 yaşındaki N.M. adlı genç kız, bir kişinin saldırısı sonucu dövülerek yaralandı. Olaydan sonra polise ifade veren genç kız, kendisini 39 yaşındaki A.T.B.nin dövdüğünü söyleyince, bu şahsın arandığı bildirildi.

Aşağıbağlar Mahallesinde de 75 yaşındaki M.K. adlı kadının, damadı tarafından sokak ortasında dövüldüğü, polisin B.D. adlı damadı aradığı belirtildi.

Tevfik Temelli Caddesinde 25 yaşındaki T.B. adlı bayan, abisi 31 yaşındaki Y.B. ve yengesi 27 yaşındaki A.B. tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.