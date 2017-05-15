Genç Kızlar Voleybol Grubu
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Malatya grup müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu’nda 4 gün boyunca süren müsabakalara, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Erzincan ve Tunceli’den takımlar katıldı. Müsabakaların son gününde Elazığ DSİ Spor, Malatya Adrenalin Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek 21-31 Mayıs’ta Bursa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalara katılan tüm takımlara ve teşekkür ederek, kazanan takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA
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