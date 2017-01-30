Genç Yetenekler Buluşması

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yoğun sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi şimdi de uluslararası bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi “Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor” uluslararası karma sergisi düzenleyecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, “Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor” konulu uluslararası karma sergisinin Malatya kültürü başta olmak üzere, Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı ve Sanat Merkezinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla düzenleneceği belirtildi.

40 yaş altı sanatla ilgilenen yeteneklerin bir araya getirilmesi hedeflenen uluslararası karma sergiye katılmak isteyenlerin eserlerini, 06 Mart 2017 tarihine kadar, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında bulundan Sanat Merkezine elden veya e-posta yolu ile teslim etmeleri gerekiyor.

Genç yeteneklerin uluslararası karma sergiye, resim, heykel, seramik, grafik, geleneksel Türk sanatları (Tezhip, Minyatür, Hat, Çini, Halı-Kilim, Eski Kumaş desenleri) görsel sanat alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü eserle katılabilecekleri belirtildi.

“Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor” uluslararası karma sergide yer almak isteyenler, sergiye katılım şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.malatya.bel.tr adresinden veya (0422) 377 12 42 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

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