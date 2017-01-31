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Malatya Haber -

GENÇDES Başvuru Tarihleri

GENÇDES Başvuru Tarihleri
  • 31.01.2017
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gençlerin sanatsal projelerini hayata geçirebilmesi için uygulanan GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu.

Gençlerin sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirerek kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan GENÇDES programına ilişkin başvuru tarihleri belirlendi. Başvuruların online olarak 30 Ocak 2017 ve 6 Mart 2017 tarihleri arasında gencdes, kulturturizm.gov.tr adresinden yapılabileceğini belirtildi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu, proje ile gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmanın amaçlandığını, sanatın çeşitli dallarında gençler tarafından veya gençlere yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

İskenderoğlu, müracaatların etkinlik ve Projeler için verilen destek, sanatsal faaliyetler için destek, eser üretimi için verilen destek olmak üzere üç ana başlıkta müracaatların alınacağını, gençlerin projede istifade etmelerini arzuladıklarını kaydederek, 14-29 yaşları arası gençleri GENÇDES projesi için fikir üretmeye proje hazırlamaya davet etti.

iha

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Yorumlar
  1. yaşar dedi ki:
    31 Ocak 2017, 22:29

    il müdür vekili öncelikle şu konuya acıklık getirisin daha önceki yılalrda izmir ve istanbulda yapılan fuarlara kültür turizm müdürlüğü malatyadaki sivil kuruluş temsilcileri otelelr katılıyordu malesev bu arkadaş vekaletle başladıktan sonra mangalda kül bırakmıyor ama ortdada icrat yok bakanlığın bir açıklamasını interneten alıp duyurmak malatyay ve malatya genclerine hizmet değil büyük şehir belediyesi olmasa o ucube kerpiç evlerin hali ortadaydı ahmet cakırdan allah arzı olsun tinercilerin mekanı olmustu siz malatyay tanıtmaya bakın başka işlerle uğraşmayı bırakın

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