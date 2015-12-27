“Gençler Erdoğan’la Buluşacak”

AKP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Miraç Göçmez, Gençlik Şöleni’nin 17 Mayıs’ta Malatya’da yapılacağını söyledi.

AKP Malatya İl Teşkilatı’nda, gençlik kolları üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapan Göçmez, “Ak Parti Gençlik Kolları tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 12.’si yapılacak olan gençlik şöleni, 17 Mayıs tarihinde büyük lider Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katımıyla Malatya’da gerçekleştirilecek” dedi.

Gençlik Şölenine, 32 ülkeden ziyaretçilerinde katılacağını kaydeden Göçmez, “Gençlik şöleni, Türkiye’nin 81 ilinden gelecek olan binlerce genç ile “Yürüyeceksin gençlik yürüyecek arkandan” sloganıyla liderimiz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da buluşturacak. Ayrıca, Türkiye’de öğrenim gören toplam 300 yabancı genç, şölene davetli olarak katılacak. Şölen, gençler için ve gençleri buluşturmak için olduğundan, konser etkinlikleri de unutulmadı; AK Partili gençlerin sevdiği sanatçılardan Uğur Işılak ve Eşref Ziya Terzi, şölen günü Malatya İnönü Stadyumu’nda konser verecek” diye konuştu.

Göçmez, Gençlik Şöleni’nin 17 Mayıs 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda gerçekleştirileceğini kaydetti.