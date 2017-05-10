Gençler Liderlik İstiyor

TFF 1. Lig U21 Ligi’nde zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Lig’de 33’ncü haftaya girilirken, Boluspor 64 puanla zirvede yer alıyor. Evkur Yeni Malatyaspor ise 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig’de olduğu gibi U21 Ligi’nde de zirve yarışı kızışıyor. Ligin 32’nci haftasında Şanlıurfaspor U21 takımını sahasında 2-1 mağlup eden Boluspor puanını 64’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 32’nci haftada Adana Demirspor’a konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, Furkan Yiğit’in son dakika golüyle rakibini 2-1 mağlup etti ve puanını 62’ye yükselterek, zirve takibini sürdürdü.

U21 Ligi’nde 33’ncü haftada lig ikincisi Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında lider Boluspor’u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma, 14 Mayıs Pazar günü 14.00’da Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında lider Boluspor’u yenerek liderliğini ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı kırmızılılar ligin son haftasında ise deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com