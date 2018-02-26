Gençler Sabah Namazında Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı düzenlenen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliği kapsamında Malatyalı gençler, Mescid-i Takva camiinde sabah namazı kıldı.

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlik kapsamında Malatya’daki gençler, Mescid-i Takva camiinde sabah namazı kıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, KYK İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Abdullah Doğan, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, 400 genç ve gençlik merkezi üyesi katıldı. Namaz sonrasında sabah namazı çıkışında etkinliğe katılan gençlere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

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