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Malatya Haber -

‘Gençler Sporla Buluşuyor’ Etkinliği

‘Gençler Sporla Buluşuyor’ Etkinliği
  • 10.02.2018
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Malatya Gençlik Federasyonun düzenlediği “Gençler Sporda Buluşuyor” etkinliğinin 3.sü Malatya Toki İmam Hatip Ortaokulunda düzenledi.

Malatya Gençlik Federasyonun “Gençler Sporda Buluşuyor” Kapsamındaki etkinliği 3.sünü Malatya Toki İmam Hatip Ortaokulunda devam ettirdi. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulundu “Amacımız Çocukları ve Gençlerimizi spor yaptırarak hem ailelerine hem de topluma kazandırmak. Bugünün gençleri yarının liderleri olarak görüyoruz gençlerimizi iyi ve ahlaklı bir şekilde eğitmeliyiz ki gelecek nesiller daha ileriye taşıyabilelim bu kapsamda spor etkinliklerimiz ve diğer alanlardaki faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. Malatya Gençlik Federasyonu olarak Malatya’mızdaki gençlere her alanda hizmetimiz devam edeceğiz” dedi.

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