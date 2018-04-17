Gençler Tiyatroyla Buluştu

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

‘Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi’ ile Anadolu Kültürünün önemli bir ögesi olan halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasının yanında gençlerin sosyal ve kültürel olarak da gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu noktadan hareket eden proje ile 80 genç, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun sergilediği tiyatro oyununu izledi.

Konuyla ilgili Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu’nun zengin kültür dünyasını genç bireylere yaşatmayı amaçlayan projemizde yer almak isteyen tüm gençlerimizi, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bekliyoruz” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi