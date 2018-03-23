Gençlerbirliği Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor
Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları bugün satışa sunulacak.
Ligin 25.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yüksek bilet fiyatları maç öncesi ve sonrasında büyük tartışmalara neden olmuştu. Sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçında uyguladığı bilet fiyatı politikası sonrası ligin 27.haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçında bilet fiyatlarını normal seviyeye çekti. Biletler, bugün 14.00 itibariyle satışa sunulmaya başlanacak.
Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları şöyle:
Batı alt-50 TL, Batı üst-30 TL, Doğu alt-15 TL, Doğu üst-10 TL, Güney alt-7,5 TL, Güney üst-5 TL, Kuzey alt-7,5 TL, Kuzey üst-5 TL, Misafir-6,5 TL.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
gitmiyoruz fenerbahçe maçına giden taraftarı gitsin.
Bizden başka misafir bilet 6,5 tl olan başka süperlig takımı varmı acaba?