Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Gençlerbirliği Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

Gençlerbirliği Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor
  • 23.03.2018
  • 2

Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları bugün satışa sunulacak.

Ligin 25.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yüksek bilet fiyatları maç öncesi ve sonrasında büyük tartışmalara neden olmuştu. Sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçında uyguladığı bilet fiyatı politikası sonrası ligin 27.haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçında bilet fiyatlarını normal seviyeye çekti. Biletler, bugün 14.00 itibariyle satışa sunulmaya başlanacak.

Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları şöyle:

Batı alt-50 TL, Batı üst-30 TL, Doğu alt-15 TL, Doğu üst-10 TL, Güney alt-7,5 TL, Güney üst-5 TL, Kuzey alt-7,5 TL, Kuzey üst-5 TL, Misafir-6,5 TL.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
  1. ruh dedi ki:
    23 Mart 2018, 16:18

    gitmiyoruz fenerbahçe maçına giden taraftarı gitsin.

    Cevapla
  2. KERNEKLİALİ dedi ki:
    23 Mart 2018, 15:40

    Bizden başka misafir bilet 6,5 tl olan başka süperlig takımı varmı acaba?

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."